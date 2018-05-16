Samsung, kısa süre önce sürpriz modeller üzerinde çalışmalara başladığını göstermişti. Markanın resmi hesapları üzerinden değil ama markaya oldukça yakın olduğu bilinen kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni modellerden birisinin Samsung Galaxy J6 (2018) akıllı telefonları olacağını öğrenmiştik.

İlk etapta sadece adını duyduğumuz yeni seri akıllı telefonların, hemen sonrasında ise tasarım görselleri ortaya çıkmıştı. Haberlerimizde yeni model akıllı telefonların tanıtım posterlerinin ortaya çıktığını da duyurmuştuk. Şimdi ise merakla beklenen yeni akıllı telefon Samsung Galaxy J6 (2018) modeli için canlı görseller ortaya çıktı.

Samsung Galaxy J6 (2018) Nasıl Bir Telefon Olacak?

Yeni modelin canlı görselleri olduğu iddia edilen görsellere bakacak olursak, Samsung Galaxy J6 (2018) modeli çok iddialı akıllı telefonlar olacak. Kendi sınıfı için çok iddialı bir akıllı telefon olması beklenen Samsung Galaxy J6 (2018) modellinin görüntülerinde tasarımın yeni seriye hitap edeceğini görmüş olacağız. Amiral gemisi modellerinde kullanılan sonsuz ekran tasarımına oldukça yakın bir tasarım kullanacağı görülen akıllı telefonların, çerçevelerinin de bir hayli inceleceği görülüyor.

Böylelikle Samsung’un giriş seviyesi modelleri içinde aynı tasarım artılarını sunduğunu görmek mümkün olacak. Yeni modelin arka kapak tasarımına baktığımız zaman ise yine tek arka kamera kullanılacağını ve arka kameranın hemen altında da parmak izi sensörlerine yer verileceği görülüyor. Yine bu tasarımında son seri modellerden oldukça tanıdık bir tasarım olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Tasarım konusunda bu detayları ortaya çıkan akıllı telefonların özellikleri de ortaya çıktı. Yeni modelin özelliklerinde ilk olarak 5.6 inçlik bir panelin dikkat çekeceğini belirtelim. HD+ çözünürlük değerine sahip olması beklenen ekranları yine SUPER AMOLED olacağı belirtiliyor. 2,3,4 GB olmak üzere üç farklı RAM bellek seçeneğiyle beraber gelecek olan akıllı telefonların, işlemci kısmında ise Exynos 7870 serisini kullanacağından söz ediliyor. 25 Mayıs tarihinde tanıtılması beklenen telefonların, tanıtımından sonra bu detayları tam olarak öğrenmemiz mümkün olacak.