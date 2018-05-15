Geçtiğimiz haftaki söylentilere göre dört yeni Samsung Galaxy J serisi akıllı telefonun yıl sonuna kadar mağazalarda görülmesi bekleniyor. Bunların arasında görünüşe göre ilk olarak açıklanacak olan orta sınıf Android akıllı telefon Galaxy J6 (2018) bu ay içinde tanıtılabilir.

Galaxy J6 (2018)‘in belirli bir ülkeye özel olacağına inanmasak da akıllı telefonun 25 Mayıs’ta Hindistan’da tanıtılmasının beklendiğini öğrendik. Ayrıca Galaxy J6 (2018) iki seçenek ile satışa sunulacak olup sırasıyla 205 $ ve 245 $ fiyata sahip olacak.

Telefonun ekranını gösteren bir poster de Galaxy J6 (2018) modelinin gerçekten de 18.5:9 en boy oranı ve 720 x1480 piksel çözünürlüğünde bir 5,6 inç Super AMOLED Infinity ekranı içerdiğini doğruladı. Ayrıca akıllı telefonun ön kamerası bir selfie flaşına da sahip görünüyor. Samsung Galaxy J6 (2018) içerisinde sürümüne bağlı olarak 3GB veya 4GB RAM ve 32GB veya 64GB dahili bellekle birlikte bir Exynos 7870 işlemci ile donatılmış olarak gelecek.

Geçtiğimiz hafta sızdırılan diğer özellikler arasında 13 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel selfie kamera, 3000 mAh pil, arkaya monte parmak izi sensörü ve Android 8.0 Oreo bulunuyor.

Samsung Galaxy J6 (2018) Çıkış Tarihi

Her ne kadar Galaxy J6 (2018) Hint duyuruları 25 Mayıs olarak belirlendiyse de bu tarih başka ülkelerde daha önce açıklanamayacağı anlamına gelmez.