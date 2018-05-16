Samsung’un yeni orta segment akıllı telefonu olması beklenen Samsung Galaxy J6 modeli hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çok kısa bir süre öncesine kadar yeni seri akıllı telefonların sistem özelliklerini görüntüleyen raporlar yayınlanmıştı.

Bu raporların ardından yeni modelin görsellerinin paylaşıldığını ve tanıtım tarihine kadar netlik kazanmış bir tasarımın ortaya çıktığını görmüştük. Tüm bunların ardından Samsung Galaxy J6 akıllı telefonları için resmi görseller ortaya çıktı. Telefonların tanıtımı sırasında kullanılacak görseller olarak değerlendirilen Samsung Galaxy J6 basın görsellerinde yer alan detaylar ise tasarımın tam olarak ortaya çıkmasını sağladı.

Samsung Galaxy J6 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Buna göre yeni seri akıllı telefonların tasarımı konusunda çok önemli detaylardan söz edebilir hale geldik. Görsellere göre yeni model yine beklendiği gibi sonsuz ekran teknolojisiyle beraber gelecek. Fakat bu kez çerçevelerin biraz daha geniş olduğunu göreceğiz.

Hem üst hem de alt kısımda çerçevelerin daha geniş olmasının yanı sıra, telefonların arka kapak kısmında da önemli bir değişiklik uygulanmayacak. Buna göre ana bir arka kamera bulunacak ve ana kameranın hemen altında da parmak izi sensörleri yer alacak. Hem ön kısımda hem de arka kısımda yeni snesil tasarıma geçiş yapıldığını görmüş olacağız. Eski orta segment tasarımlarından ise uzaklaşılmış olacak.

Arka kamera kısmında 13 MP değerinde ana kamera kullanacağını da söyleyebileceğimiz Samsung Galaxy J6 akıllı telefonlarının ön kısımda ise 8 MP değerinde bir kameraya yer verilecek. Hem arkada hem de önde kullanılacak olan kameralar konusunda önemli bilgiler verilen akıllı telefonların, işlemci kısmında da Samsung’un kendi işlemcilerini kullanması bekleniyor. Tüm bu özelliklerle beraber yeni seri akıllı telefonların ise 295 dolar gibi bir rakamla satılacağından söz ediliyor. Tanıtım sonrasında tüm bu detayları öğrenmek için resmi tanıtımı bekliyoruz.