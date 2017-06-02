Samsung Galaxy J7 2016, Nougat çalıştıracaklar listesinde görüldü!

Samsung Galaxy J7 (2016) yakında Nougat güncellemesini alacak gibi görünüyor. Cihaz, Android 7.0 işletim sistemini açıklayan listeyle karşılaştırma web sitesi GFXBench üzerinde görüldü. Bu, telefon için Nougat güncellemesinin şu anda şirket tarafından denendiğini gösterir.

Akıllı telefon geçen yıl nisanda tekrar piyasaya sürüldü ve Android 6.0.1 (Marshmallow) kutusundan yüklü olarak çıktı. Tam olarak ne zaman başlayacağına dair hiçbir bilgi yok. Testlerin düzgün şekilde ilerlediğini ve güncellemenin çok fazla geç kalmayacağını umuyoruz.

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