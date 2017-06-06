Samsung Galaxy J7 (2017) ve J5 (2017) açıklandı!

Galaxy J3 (2017), 5.5″ Galaxy J7 (2017) ve 5.2″ Galaxy J5 (2017) akıllı telefon modelleri tanıtıldı. Hepsi Samsung’un özel arayüzü ile Android 7.0 Nougat çalıştırıyor.

Samsung‘un bu açıklamayla bazı detayları atladığı görülüyor; J5 ve J7 henüz şirket sitesinde değiller (zaten sitede olması da gerekmiyor).

Samsung Galaxy J7 (2017), su sıçrama direncine (IP54) sahip. Aynı zamanda 1080p ekranlı (5.5″). Ancak bütün aile Süper AMOLED panellerle geliyor. Ayrıca, özel bir flaşla 13MP’lik bir kamerası olan J7 ile en iyi selfie kameraya sahip olacaksınız. Ek olarak, modern bir USB-C bağlantı noktası kullanıyor (diğer ikisi microUSB’ye sahip).

Bunun ötesinde, yeni J serisi içinde pek çok benzerlik var. Galaxy S7 benzeri tasarıma sadıklarlar (S8 Infinity ekran sihirbazı yok). Hem J7 hem de J5’in parmak izi okuyucusu home tuşunun hemen altında, 5.2″ J5 ayrıca 720p çözünürlükte ekrana sahip.

Ana kameralar aynıdır, 1080p video kayıt ve parlak f/1.9 diyafram ile 13MP ana kamera kullanıyorlar. Ancak J5 selfie kamerası sadece 5MP çözünürlüğe ve flaşa sahip değil.

İşlemci gücü benzer, her ikisi de Exynos 7870 yonga setine (14nm, 8x A53, Mali-T830 MP2) dayanıyor ve her ikisi de 16GB depolama kapasitesine sahip. Bununla birlikte, J7’de 3GB RAM, J5’te sadece 2GB bulunuyor. Batarya kapasitesi sırasıyla 3.600mAh ve 3.000mAh olarak değişiyor. Haliyle J7’de daha büyük pil bulunuyor.

Galaxy J5 (2017) bu ay sonunda 280 € fiyatla satışa çıkacakken, Galaxy J7 (2017) Temmuz ayında 340 € karşılığında piyasaya çıkacak.

Galaxy J3 (2017) AT & T’de zaten mevcut ancak ağustos ayında Avrupa’ya gelecek. 220 € fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. 5 ” 720p Süper AMOLED ekran, dört çekirdekli işlemci, 13MP ana kamera, ancak sadece 2MP selfie kamerası var ve parmak izi okuyucu yok.