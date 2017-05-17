Samsung Galaxy J7 (2017) ve J5 (2017) Özellikleri Belli Oldu

Samsung Galaxy J7 (2017) ve J5 (2017), 13MP selfie kamera, tam metal gövde ve parmak izi algılayıcı özellikliği ile gelecek. Bu, cep telefonlarını önceki modelleri ile karşılaştıran görüntü biçiminde gelen yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı.

Diğer değişiklikler arasında, Galaxy J7 (2017) tam bir HD ekran çözünürlüğü, 3GB RAM ve 3,600mAh pil kullanacak. Bağlantı seçenekleri arasında LTE Cat 6, VoLTE ve VoWiFi bulunur.

Galaxy J5’e (2017) girecek olan bu cihaz, 8 çekirdekli bir işlemciye sahip bir SoC tarafından desteklenecek ve ayrıca LTE Cat 6, VoLTE ve VoWiFi bağlantı seçeneklerine sahip olacak.

Sızıntıya göre her iki cihaz da Android Nougat’ı kullanacak söylenilen fiyatlandırma, J7 (2017) için 339 € ve J5 için (2017) 279 € ‘dur. Türkiye’de bu fiyatlar J7 2017 için 2.000 TL, J5 2017 için ise yaklaşık 1.500 TL olması bekleniyor.

Bu arada, akıllı cihazlarının bazı yeni görüntüleri de sızdırılarak hem ön hem arka gösteriliyor.