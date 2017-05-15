Samsung Galaxy J7 Max Özellikleri Sızdırıldı

Birkaç yeni resmi sunum slaytında yeni bir Samsung telefonu sızdırılmış. Galaxy J7 Max olarak adlandırılan cihaz, Oppo’nun F1’leri ve F3’ü ile vivo V5’i karşılaştırıyor.

Sızdırılan görüntüler, cihazın 8 çekirdek 1.6GHz işlemcisine sahip bir Mediatek SoC ile güçlendirildiğini ve 5.7 inçlik Full HD ekran kullandığını gösteriyor. Dahili bellek 32GB iken RAM 4GB‘dır. Yakışıklı ön ve arka yüzünde 13MP kameralar bulunuyor ve Android Nougat‘yı çalıştırıyor.

Slaytlar Samsung Pay Mini desteğini de ortaya koyuyor. Söylentilere göre cihaz haziran ayının ikinci haftasında Hindistan’da piyasaya sunulacak. Fiyatlandırma ile ilgili herhangi bir fiyat skalası bulunmamaktadır ve diğer pazarlar (varsa) bunu alacaktır.