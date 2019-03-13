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Samsung Galaxy j7 Prime 2 Alınır mı?

By Selin Polat

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Galaxy j7 Prime 2

Bim‘in 15 mart aktüel ilanlarında Samsung Galaxy j7 Prime 2 cep telefonu vereceğini duyurdu. Peki 1.299 TL fiyata satışa sunulacak olan bu akıllı telefon alınır mı ?

Önce akıllı telefonun teknik özelliklerine ve daha sonra fiyatının gerçekten indirimli bir fiyat mı olduğunu göreceğiz.

Samsung Galaxy j7 Prime 2 Özellikleri

  • İşlemci: Samsung Exynos 7 Octa 7870
  • RAM: 3GB
  • Dahili Hafıza: 32 GB
  • Ekran Boyutu: 5.5 inç
  • Ekran Tipi: PLS
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 (FHD) Piksel
  • Batarya: 3300 mAh
  • Arka Kamera: 13 Megapiksel
  • Video Kaydı: 1080p (Full HD)
  • Ön Kamera: 13 Megapiksel
  • İşletim Sistemi: Android 7.1
  • Parmak izi okuyucu: Var (Arka tarafta)

Genel olarak Galaxy J7 Prime 2’nin teknik özellikleri böyle. Dilerseniz buradan tüm teknik özelliklerine ve detaylı incelemelerin ulaşabilirsiniz.

Gelelim BİM’in belirlediği fiyata. Teknoloji marketlerini incelediğimizde en uygun fiyatın 1.369 TL ile hepsiburada.com’da olduğunu görmekteyiz. BİM bu telefonu yaklaşık 70 TL gibi uygun bir fiyata veriyor sonucu çıkıyor.

Peki bu fiyata bu telefon eder mi? Bu telefon geçtiğimiz yıl mayıs ayında satışa çıktı ve daha çıkalı 1 yıl dahi olmamış. Üstelik pek çok telefonda gördüğümüz iyi bir işlemci gücü ve RAM’e sahip. Tasarım olarak da çok şık olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu telefonu tercih edebilirsiniz.

Dilerseniz daha önce hazırladığımız 1500 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar incelememize de göz atabilirsiniz.

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