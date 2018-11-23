Samsung’gun Galaxy J7 Prime akıllı telefonu “black friday” kapsamında indirime girdi. Galaxy J7 Prime’ın siyah ve altın renk seçenekleri ile sadece 1.050 TL‘ye satın alabiliyorsunuz. Kargo’da bedava.

Galaxy J7 Prime’ın teknik özellikleri ise şöyle;

Dahili Hafıza: 16 GB

Ram: 3 GB

İşletim Sistemi: Android 6.0.1 (Marshmallow)

Ekran Boyutu: 5.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 Piksel (Full HD)

Ekran Koruma Özelliği: Corning Gorilla Glass 4

Parmak İzi Okuyucu: Var (Ön tarafta)

Anakart: Samsung Exynos 7 Octa 7870

Çekirdek Sayısı: 8

Batarya: 3.300 mAh

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 13 MP (f/1.9)

Video Kaydı: 1080p@30fps (Full HD)

Micro SD Hafıza kart desteği: Var (256 GB’a kadar)

4/4.5 G: Var

USB: microUSB v2.0

AnTuTu Puanı (v7): 57.700

Galaxy J7 Prime’ın detaylı teknik özelliklerine buradan bakabilirsiniz. Akıllı telefon ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.