Samsung Galaxy J serisi SM-J720F kod adlı yeni cihazı Samsung Galaxy J8 2018‘in özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı. Telefon Geekbench ve GFXBench testlerinde ortaya çıktı. Böylece birçok özelliğini de bizler öğrenmiş olduk. Galaxy J8 (2018) modelinin orta segment olduğunu ve uygun fiyatlı bir telefon yapılmak istendiğini en başta vurgulayalım.

Her iki karşılaştırma şemasındaki teknik özellikle 1.6 GHz 8 çekirdekli Exynos 7885 işlemciyi göstermektedir. GPU Mali G-71 ve 4 GB RAM ile güçlendirilmiştir. SM-J720F‘nin dahili belleği 32 GB‘dir. Ayrıca yeni telefonun HD çözünürlüğünde (1280 x 720 piksel) 5.5 inç bir ekranı olacak.

Arka kamera 12 MP olarak listelenirken ön kamera 8 MP olacak. Her ikisi de Full HD çözünürlükte çekim yapabilecek. Listelenen işletim sistemi Android 8.0.0 Oreo olarak gözüküyor. İddia Edilen Galaxy J8 (2018) MWC 2018‘den önce çıkarsa beklenen amiral gemisi Galaxy S9‘u işletim sistemi konusunda geçen ilk amiral gemisi unvanına sahip olur. Peki Samsung bunu yapar mı? Biz öyle düşünmüyoruz. Muhtemelen bu telefon Samsung Galaxy S9‘dan sonra tanıtılacaktır.