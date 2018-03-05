Samsung, üretim hattında hala bir sürü Galaxy J serisi akıllı telefonu bulunduruyor ancak hiçbiri resmi olarak henüz tanıtılmadı. Geçtiğimiz günlerde zaten çeşitli ölçütlerde ortaya çıkan Galaxy J4 ve Galaxy J7 hakkında raporu sizlere verdik.

Galaxy J8 ufak bir kıyaslama ile farkın ortaya koyan bir model. J serisi akıllı telefonların en yeni orta sınıf özelliklerine sahip. Samsung‘un bu akıllı telefonları ne zaman duyuracağı ve kaça mal olacağı henüz belli değil. Ancak bu sızıntılar Güney Koreli şirketin bunları çok yakında tanıtmayı planladığının bir göstergesi olabilir.

Geekebench ile test edildiğinde bir cihazın içindeki tüm bileşenleri öğrenemiyoruz. Yalnızca Galaxy J8‘in kısmi özellikleri var. Buna rağmen orta sınıf olan mobil cihazın 3GB RAM ile eşleştirilmiş 1.6GHz 8 çekirdekli Exynos 7870 işlemcisi ile güçlendirileceğini öğrendik. Ayrıca akıllı telefon Android 8.0 Oreo işletim sistemini çalıştırıyor ve SM-J800FN model numarası ile karşımıza geliyor. Bu modelde de olduğu gibi Galaxy J serisi akıllı telefonların birçoğu Amerika’da satışa sunuldu. Operatörler onları rakiplerinden farklı olarak ayarlamak için farklı isimler kullandı. Samsung, şirketin daha ucuz akıllı telefonlarını ABD’ye getirmesine yardımcı olursa aynı stratejiyi tekrar kullanabilir.