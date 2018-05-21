Bugün tanıtılan Samsung Galaxy J8 modeli aslında Galaxy A6 Plus‘ın benzeri bir telefon ancak fiyatı daha uygun olacak. Hindistan’daki fiyatı modeli 280 $ olarak belirlendi.

Tabii ki fiyatlandırma farkı göz önünde bulundurulduğunda özelliklerde de bazı değişiklikler yapıldı.

Gelin birlikte çift kameralı ve uygun fiyatlı olan Galaxy J8 modelinin özelliklerini inceleyelim.

Samsung Galaxy J8 Özellikleri

Telefonun polikarbonat bir gövdesi var ve 720p + çözünürlüğe sahip 6 inç Super AMOLED ekrana sahip. 14nm Snapdragon 450 yongaseti ile çalışan ve 3500 mAh bataryaya sahip olan telefonun batarya ömrü baya sağlam olmalı. Yeni Galaxy J8‘in arkasındaki çift kamera kurulumu 16 MP ana sensör (f / 1.7 diyafram) ve 5 MP ikincil sensörden (f / 1.9) oluşuyor. Selfie kamera ise kendi flaşına sahip olup 16 MP sensöre sahip.

Telefon kutudan çıktığında Oreo ile gelmese de Temmuz ayında Android 8.0 Oreo‘yu kullanıma sunacak. Satışı için sadece bir versiyonu olan telefon 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneğine sahip. Bir metal gövdede ısrar etmezseniz Galaxy J8 daha küçük olan Galaxy A6‘dan daha düşük bir fiyat ve tartışmalı olarak daha iyi özellikleri sunuyor.

Telefon ayrıca Video Sohbet (pencereli görüntülü sohbet) ve resimlere dokunarak Samsung Mall‘dan alışveriş yapmanıza yardımcı olacak AI yeteneklerini de bünyesinde barındırıyor.