Samsung Galaxy Jump, Google Play Console’da Görüldü

Bu yılın başlarında Samsung, Avrupa’da Galaxy A32 5G akıllı telefon duyurdu. Görünüşe göre şirket şimdi Galaxy Jump adıyla telefonun başka bir modelini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Kaynağımız, bu telefonun artık Google Desteklenen Cihazlar listesinde yer aldığını açıkladı. Ayrıca bu cihaz Google Play Console veritabanında da yer aldı.

Google Desteklenen Cihazlar listesi, SM-A326K model numaralı Samsung telefonun Galaxy Jump olarak piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Telefonun görüntüsü, su damlası çentikli bir ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor.

Bu liste, 720 x 1339 piksel HD + çözünürlüğü ve 300 ppi piksel yoğunluğunu desteklediğini ortaya çıkardı. Telefon, Android 11 işletim sistemi yüklü ve gücünü listede MT6853V / NZA olarak belirtilen Dimensity 720 işlemciden alıyor.

İşlemci, 6 GB RAM ile birleştirildi. Ayrıca cihazın Bluetooth SIG sertifikası, Bluetooth 5.0 desteğini de ortaya çıkardı. Galaxy Jump’ın Güney Kore pazarları için tasarlanmış bir telefon olabileceği tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy A32 5G, 720 X 1600 piksel çözünürlük, Dimensity 720, 8 GB’a kadar RAM, 128 GB’a kadar depolama ve 15W hızlı şarj desteği ile 5.000 mAh pil desteği ile 6.5 inç IPS LCD ekrana sahipti.

13 megapiksellik bir ön kameraya ve 48 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera sistemiyle geliyordu. Samsung Galaxy Jump’ın da benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.