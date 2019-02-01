Samsung Galaxy Katlanabilir Telefonun Tanıtım Videosu Yayınlandı

Samsung, Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus telefonlarını duyurmak için 20 Şubat’ta Unpacked 2019 etkinliğini düzenleyecek. Söylentilere göre, şirketin ilk Galaxy katlanabilir telefonu da aynı etkinlikte duyurulacak.

Kasım ayında düzenlenen Samsung Geliştiriciler Konferansı’nda, Güney Koreli şirket, ilk katlanabilir akıllı telefonunda bulunacak olan Infinity Flex ekranını tanıtmıştı. Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) 2019‘da ise şirket kapalı kapılar ardında akıllı telefonu göstermişti.

Bu gün ise Samsung’un YouTube kanalında yaklaşmakta olan Unpacked etkinliğinin tanıtım videosu yayınlandı. Çekilen videoda Samsung’un diğer akıllı telefonlarının yanı sıra Galaxy katlanabilir telefonu da yer aldı.

Samsung’un Galaxy katlanabilir telefonu, dış tarafında bir kapak ekranı ve iç tarafında katlanabilir bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Videoda bir kadının, iç ekranı açmak için telefonu bir kitap gibi açarken görünmektedir.

Geliştiriciler Konferansında Samsung, kapak görüntüsünün 4.9 inç olduğunu ve 840×960 piksel çözünürlük, 21:0 en boy oranı ve 420dpi sunduğunu ifade etmişti. İç ekran ise 7.3 inç büyüklüğünde ve 1536×2152 piksel çözünürlük, 4.2:3 en boy oranı ve 420dpi özelliği ile donatılacak.

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Samsung’un katlanabilir telefonunun tam adı hala bilinmemektedir. Bazıları Galaxy Fold olarak adlandırılabileceğini iddia ederken, diğerleri Galaxy Flex olarak çıkabileceğini söylüyor. Snapdragon 855 veya Exynos 9820 yonga setinin akıllı telefona destek vermesi bekleniyor.

1 TB’a kadar depolama alanıyla gelebilir. Katlanabilir telefon, arkaya yerleştirilmiş iki kameraya ev sahipliği yaparken dış kapakta 12 megapiksel ve 8 megapiksel sensörlerle birlikte gelebilir. Ortalama fiyatının ise 1.800 dolar civarında olması tahmin ediliyor.

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