Galaxy serisi akıllı telefonlarını başka bir boyuta taşıya Samsung, artık çok daha geniş kapsamlı seriler sunmaya hazırlanıyor. Markanın amiral gemisi ve orta segment akıllı telefon sınıfları belli bir isimlendirme ile gidiyor. Fakat son birkaç yıldır bu durumda değişiklik söz konusu. Artık seriler çok daha genişletilmiş durumda. Çok daha farklı modelleri görmeye başladık. Bu noktada son haber Samsung Galaxy M akıllı telefonlarından geldi. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Samsung Galaxy M sertifikalarından sonra doğrulanan seri için şimdilerde yeni bilgiler ortaya çıktı.

Samsung Galaxy M İki Modelle Geliyor

Samsung Galaxy M akıllı telefonlarının iki farklı model olarak karşımıza çıktığını göreceğiz. M20 ve M30 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni akıllı telefonların, performans testleri de ortaya çıkmış durumda. Performans testlerinde yer alan bilgiler ise giriş ile orta segment arasında modeller göreceğimizi gösteriyor. Buna göre Samsung Galaxy M20 telefonlarında, Exynos 7885 işlemcileri kullanılacak. İşlemcilerin yanında gelecek olan RAM bellek miktarı ise 3 GB RAM olarak gözükecek.

OLED ekranlar kullanması beklenmeyen ve sürpriz bir şekilde LCD ekranlarla beraber geleceği iddia edilen Samsung Galaxy M serilerinin M30 modelinde neler göreceğimizi ise tam olarak bilemiyoruz. Muhtemelen M30 modeli Plus modeli gibi olacak. Ekran kısmında ve belki kamera kısmında değişiklikler görmek mümkün olacak.

Ana modelde çift arka kamera varken bu modelde 3 arka kamera gibi artıların olmasını bekliyoruz. Henüz tam olarak detayları belli olmayan Samsung Galaxy M serisinin ne zaman tanıtılacağı konusunda da bazı iddialar var. Bu iddialara baktığımız zaman telefonların Galaxy S10 etkinliğinden hemen sonra geleceğini görüyoruz. Şimdilik net bir tarih vermemiz mümkün değil gibi gözüküyor.