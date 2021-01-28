Samsung Galaxy M02, 2 Şubat’ta Piyasaya Sürülecek!

Samsung, Galaxy M02 ve daha ucuz modeli olan M02s‘i, 2 Şubat’ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin bütçe dostu telefonları birkaç harika özelliği de beraberinde getirecek.

Geekbench listesine göre Galaxy M02, Qualcomm Snapdragon 450 işlemci, 3GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle birlikte desteklenecek.

Telefonun 6,5 inç boyutunda ve 720p + çözünürlüklü bir Infinity-V panele sahip olması bekleniyor. Ayrıca pil, 5.000 mAh kapasiteyi de beraberinde getirecek. Kalan özelliklerinin ise Galaxy M02s ile aynı olması bekleniyor.

Samsung Galaxy M02s

Geçtiğimiz aylarda Hindistan’da satışa sunulan Galaxy M02S, 5.000 mAh bataryası ile dikkat çekiyor. Ayırca sekiz çekirdekli 1.8 gHz hızında çalışan Cortex-A55 CPU ise cihazın dikkat çeken bir başka özelliği arasında yer alıyor.

Galaxy M02S‘in içerisinde 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca bir diğer versiyonunda ise 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı belirlenmiş. Bu depolama alanları 1 TB‘a kadar harici kartlar ile yükseltilebiliyor.

Telefonun ön tarafında 5 megapiksel f / 2.2 diyafram açıklığına sahip selfie kamera bulunuyor. Arka tarafta ise, 13 megapiksel ana + 2 megapiksel makro kamera konumlandırılmış. Cihazın ekranı ise 6,5 inç HD+ LCD bir yapıya sahip. USC-C ve 15W şarj desteği sunan telefon, Wi-Fi 802.11 b / g / n, 4G, Bluetooth 5.0 ve çift sim kartlı olarak sunuluyor.

Bunların dışında Android 10, Samsung One arayüz, FM radyo, 3,5 mm jak girişi diğer başka özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy M02S şuan da Amazon‘un Hindistan web sitesinde Kırmızı, Mavi ve Siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle birlikte satışa sunulmuş durumda.