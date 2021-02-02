Samsung Galaxy M02 Hindistan’da Satışa Çıkıyor!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, üst düzey özelliklere sahip olan Galaxy S21 ailesini yeni tanıtmıştı. Kısa zamanda ön siparişe çıkardıktan sonra firma artık diğer modellerini piyasaya sunmaya başlıyor. Bu modellerden bir tanesi de Galaxy M02 oluyor. Şirket yeni modelini geçtiğimiz ay tanıtmıştı ve sessiz sedasız bir şekilde Tayland pazarında satışa çıkarmıştı.

Bugün ise Samsung, Galaxy M02 modelini Hindistan pazarında satışa çıkarıyor. Cihaz 6,999 INR (95 dolar) fiyat etiketiyle Amazon.in üzerinden 9 Şubat tarihinde satışa sunulacak.

Galaxy M02, siyah, mavi, gri ve kırmızı olmak üzere dört renk seçeneğiyle geliyor. Telefon, 6.5 inç Infinity-V LCD, HD + çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Cihazın ön tarafında 5 Megapiksel selfie kamera, ara tarafta 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel çift olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor.

13 Megapiksel‘lik sensörde otomatik odaklama ve Full HD 1080p 30 fps video kaydı özellikleri bulunuyor. Android 10, One UI 2.0, MediaTek MT6739W dört çekirdekli işlemci, 2 GB / 3 GB RAM, 32 GB (1 TB‘a kadar microSD kart desteği) dahili depolama alanı gibi özellikler cihaz da yer alıyor. Ayrıca yeni model 5.000 mAh batarya ile geliyor.