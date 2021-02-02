Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy M02 Hindistan'da Satışa Çıkıyor!

Samsung Galaxy M02 Hindistan’da Satışa Çıkıyor!

Samsung yeni akıllı telefon modeli Galaxy M02'yi Hindistan pazarında resmi olarak satışa sunuyor. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

-

0
Samsung

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, üst düzey özelliklere sahip olan Galaxy S21 ailesini yeni tanıtmıştı. Kısa zamanda ön siparişe çıkardıktan sonra firma artık diğer modellerini piyasaya sunmaya başlıyor. Bu modellerden bir tanesi de Galaxy M02 oluyor. Şirket yeni modelini geçtiğimiz ay tanıtmıştı ve sessiz sedasız bir şekilde Tayland pazarında satışa çıkarmıştı.

Bugün ise Samsung, Galaxy M02 modelini Hindistan pazarında satışa çıkarıyor. Cihaz 6,999 INR (95 dolar) fiyat etiketiyle Amazon.in üzerinden 9 Şubat tarihinde satışa sunulacak.

Galaxy M02, siyah, mavi, gri ve kırmızı olmak üzere dört renk seçeneğiyle geliyor. Telefon, 6.5 inç Infinity-V LCD, HD + çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Cihazın ön tarafında 5 Megapiksel selfie kamera, ara tarafta 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel çift olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor.

13 Megapiksel‘lik sensörde otomatik odaklama ve Full HD 1080p 30 fps video kaydı özellikleri bulunuyor. Android 10, One UI 2.0, MediaTek MT6739W dört çekirdekli işlemci, 2 GB / 3 GB RAM, 32 GB (1 TB‘a kadar microSD kart desteği) dahili depolama alanı gibi özellikler cihaz da yer alıyor. Ayrıca yeni model 5.000 mAh batarya ile geliyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Yeni Google Pixel Katlanabilir Telefonu Geliyor – İşte Detaylar!

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda Google gibi markalar, üst düzey teknolojileri hedefliyor. 2021, daha fazla katlanabilir cihaza şahit olacağımız bir yıl olacak. Çeşitli markaların...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Fossil Gen 5E, WearOS Desteğiyle Piyasaya Sürüldü!

Fossil’in Fossil Gen 5E olarak adlandırılan en yeni Android Wear OS akıllı saati, ilk olarak geçen yıl Ekim ayında ABD'de piyasaya sürüldü. Şirket şimdi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Oppo, Açılır Kameralı Bir Telefon Patenti Aldı!

Oppo, yansıtıcı aynaya sahip çift taraflı açılır kameralı bir akıllı telefon tasarımının patentini aldı. Bu telefon, oldukça farklı ve göz kamaştırıcı görünüyor. Gelin detaylara...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X7 Pro’nun Şeffaf Bir Modeli Ortaya Çıktı!

Realme, Realme X7 serisi akıllı telefonlarını çok yakında piyasaya sürecek. Seri, Realme X7, Realme X7 Pro'ya sahip olacak. Serinin tasarımını, Realme V15'ten ödünç aldığı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A52 5G’nin Yeni Görselleri Sızdırıldı!

Samsung yeni üst düzey amiral gemisi telefonlarının tanıttıktan ve piyasaya sürdükten sonra şimdiler de artık orta segment cihazları üzerinde çalışmalar yapıyor. Şirketin yeni sunması...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014