Samsung Galaxy M02S Büyük Bataryası ile Satışa Sunuldu!

Samsung, 2021 yılında akıllı telefon pazarına hızlı bir şekilde giriş yapıyor. Şirket pazarda ki yerini korumak için birçok model üzerinde çalışırken bir diğer taraftanda yeni modellerini satışa çıkarmaya devam ediyor. Şimdi ise şirketin yeni uygun fiyatlı Galaxy M02S cihazı Hindistan pazarında satışa çıkmış durumda.

122 dolar fiyat etkiketiyle satışa sunulan Galaxy M02S, 5.000 mAh bataryası ile dikkat çekiyor. Ayırca sekiz çekirdekli 1.8 gHz hızında çalışan Cortex-A55 CPU ise cihazın dikkat çeken bir başka özelliği arasında yer alıyor.

Galaxy M02S‘in içerisinde 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca bir diğer versiyonunda ise 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı belirlenmiş. Bu depolama alanları 1 TB‘a kadar harici kartlar ile yükseltilebiliyor.

Telefonun ön tarafında 5 megapiksel f / 2.2 diyafram açıklığına sahip selfie kamera bulunuyor. Arka tarafta ise, 13 megapiksel ana + 2 megapiksel makro kamera konumlandırılmış. Cihazın ekranı ise 6,5 inç HD+ LCD bir yapıya sahip. USC-C ve 15W şarj desteği sunan telefon, Wi-Fi 802.11 b / g / n, 4G, Bluetooth 5.0 ve çift sim kartlı olarak sunuluyor.

Bunların dışında Android 10, Samsung One arayüz, FM radyo, 3,5 mm jak girişi diğer başka özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy M02S şuan da Amazon‘un Hindistan web sitesinde Kırmızı, Mavi ve Siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle birlikte satışa sunulmuş durumda.