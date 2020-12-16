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Samsung Galaxy M02s Geliyor – İşte Detaylar

Yeni Samsung Galaxy M02s ile tanışın. Hem bütçe dostu hem de çok daha güçlü. İşte tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy M02s

Samsung şuanda yeni M serisi telefonlar üzerinde çalışıyor. M12 olarak adlandırılan yeni bir cihaz, birkaç sertifikada yer aldı. Bugün, Gadgets tarafından hazırlanan bir rapor, başka bir Galaxy M serisi telefona işaret ediyor. Ve bu yeni telefon bir Galaxy A akıllı telefonun yeniden markalanmış hali olabilir.

Model numarası SM-M025F ile Samsung cihazı Google Play Desteklenen cihazlar listesinde yer aldı. Listeye göre, telefonun pazarlama adı Galaxy M02s olarak gösteriliyor. Ayrıca cihazın kod adı ‘a02q’ olarak belirtiliyor. Bu, telefonun Galaxy A02s’in yeniden markalanmış bir versiyonu olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, birkaç hafta önce, SM-M025F / DS model numaralı bir Samsung cihazı şirketin resmi destek sayfasında görüldü. Cihazın Galaxy M02 ve Galaxy A02’nin yeni bir modeli olduğu tahmin ediliyordu.

Samsung Galaxy M02s

Kasım ayında piyasaya sürülen Galaxy A02s henüz Avrupa’da satışa sunulmadı. 150 euro olarak fiyatlandırılan cihaz, Galaxy M01s akıllı telefonunun kardeşi olarak benzer özellikler bulunduruyor. Ayrıca daha büyük bir ekran, güçlü işlemci, üçlü kameralar gibi daha iyi özellikleri de beraberinde getirmesi bekleniyor.

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KaynakGadgets

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