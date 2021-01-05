Samsung Galaxy M02S’in Özellikleri Sızdırıldı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Ocak ayı içerisinde yapacağı teknoloji etkinliğinden önce Hindistan pazarında yeni bir akıllı telefon satışa çıkaracak. Galaxy M02S adında olacak yeni model dün resmi olarak Nepal‘de tanıttı ve aynı zamanda piyasaya sürdü. Açıklanan bilgilerde yeni modelin özellikleri, fiyatı ve renkleri ortaya çıkmış durumda.

Galaxy M02S‘nin, 6.5 inç HD+ TFT LCD Infinity-V bir ekrana, Snapdragon 450, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanına(MicroSd ile genişletilebilir) sahip olduğu görülüyor. Cihazın arka tarafında 13 megapiksel bir ana kamera yer alıyor. Ayrıca 2 megapiksel makro kamera ve yine 2 megapiksel derinlik sensörlü üçlü kamera modülü yer alıyor. Ön tarafta ise F2.2 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel bir selfie kamera yer alıyor. Ayrıca cihaz GPS, 4G LTE, çift SIM kart yuvası yer alıyor. Bununla birlikte Wi-Fi b / g / n / ac, Bluetooth 4.2, USB Type-C, 5.000 mAh batarya ve Android 10 gibi özellikleri de içerisinde barındırıyor. 15W hızlı şarj desteği sunulan bu yeni modelin renkleri ise siyah, mavi ve kırmızı olarak belirlenmiş durumda. Galaxy M02S şuanda Nepal’de 137 dolara satılıyor. 7 Ocak‘tan itibaren de Hindistan’da piyasaya sürülecek.