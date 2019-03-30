Samsung Galaxy M10 İncelemesi

Stratejisinde birkaç değişiklik yaptıktan sonra, Samsung sonunda düşük ve orta seviye pazarlara geri dönüş yaptı. 2019 yılında piyasaya sürülen A ve M serisi telefonlar içerisinde Galaxy M10 en ucuzu.

Bununla birlikte Galaxy M10, AMOLED panel yerine IPS ekranla Samsung yapımı cihazlardan biri. En üst sürümünün 1599 TL olduğunu varsayarsak, Kore devi maliyeti mümkün olduğunca düşük tutmak istiyor.

Bu fiyata içerisinde yerleşik bir sekiz çekirdekli işlemcinin olması biraz şaşırtıcı geliyor. Büyük bir batarya, ultra geniş lens ve geniş ekran önemli satış noktalarından birkaçı.

Ancak, Galaxy M10’u Realme 3 veya Redmi Note 7 ile karşılaştırırsak, sistemin biraz daha gerisinde kalıyor. Galaxy M10’un hangi bölümlerde öne çıktığını ve zor kazandığınız paraya değip değmediğini görmek için biraz daha derinlere inelim.

Samsung Galaxy M10 Teknik Özellikleri

Gövde : 155.6 x 75.6 x 7.7 mm, 163 gram, ön panel cam, arka ve yan plastik.

: 155.6 x 75.6 x 7.7 mm, 163 gram, ön panel cam, arka ve yan plastik. Ekran : 6.22inç PLS TFT (IPS), 720 x 1520 piksel çözünürlük; ~ 270 ppi.

: 6.22inç PLS TFT (IPS), 720 x 1520 piksel çözünürlük; ~ 270 ppi. Yonga seti : Exynos 7870 Sekiz çekirdekli (14nm) yonga seti: sekiz çekirdekli CPU (8x Cortex-A53 1.6 GHz); Mali-T830 MP1 GPU.

: Exynos 7870 Sekiz çekirdekli (14nm) yonga seti: sekiz çekirdekli CPU (8x Cortex-A53 1.6 GHz); Mali-T830 MP1 GPU. Bellek : 2/3 GB RAM, 16/32GB dahili depolama, microSD yuvası desteği.

: 2/3 GB RAM, 16/32GB dahili depolama, microSD yuvası desteği. İşletim Sistemi : Android 8.1 Oreo tabanlı Samsung Experience 9.5.

: Android 8.1 Oreo tabanlı Samsung Experience 9.5. Arka kamera : 13MP f/1.9, 1.12µm, PDAF desteği + 5MP ultra geniş f/2.2, 1.12um; LED flaş; 1080p’de 30fps video kaydı.

: 13MP f/1.9, 1.12µm, PDAF desteği + 5MP ultra geniş f/2.2, 1.12um; LED flaş; 1080p’de 30fps video kaydı. Ön kamera : 5MP f/2.0; 1080p’de 30fps video kaydı.

: 5MP f/2.0; 1080p’de 30fps video kaydı. Batarya : 3.400mAh.

: 3.400mAh. Bağlantı: Dual-SIM; LTE Cat.6 (300Mbps) indirme/Cat.6 yükleme (50Mbps), Wi-Fi b/g/n, GPS; Bluetooth 4.2 A2DP, LE, microUSB 2.0.

Samsung Galaxy M10 Tasarım Özellikleri

Galaxy M10’un fiyatı göz önüne alındığında, genel yapı kalitesini sorgulamak biraz zor. Elbette cam ön panel hariç, tamamen plastikten yapılmış, ancak yapı kalitesi bakımından oldukça sağlam hissettirir. Ayrıca plastik olmasının bir diğer avantajı tamir masrafları az olacak.

Fakat plastik çiziklere daha yatkın olduğu için pürüzlü yüzeylerden uzak tutmanız gerekiyor. Arka panel tasarımı oldukça sade, pürüzsüz bir yüzeyi var. Ancak Realme 3 bile bir çeşit desenli tasarım sunar. Ayrıca, parmak izi ve lekeleri görmek kolaydır. Parlak kaplama büyük bir parmak izi mıknatısıdır.

Arka panelde çift kamera kurulumu sol üst köşede LED flaş ile birlikte duruyor. Telefonun altında ise hoparlör ızgarası görevi gören küçük bir açıklık var. Önde cihaz, çenenin biraz daha kalın görünmesine rağmen, kabul edilebilir yan ve üst çerçevelere sahip.

6.22 inç Infinity-V ekran ile donatılmıştır. Infinity-V, su damlası biçimli bir çentik anlamına geliyor. Bu çentik içinde sadece selfie kamerası ve kulaklık bulunuyor. Üst çerçeve ayrıca yakınlık sensörünü de barındırır – yalnızca belirli bir açıda görülebilir ve tespit edilmesi kolay değildir.

Dürüst olmak gerekirse, 7.7 mm’lik çerçeve kalınlığı bugünün standartlarına göre oldukça iyidir. Ancak keskin kenarları var. Bu da telefonu elinizde tuttuğunuzda, gerçekte olduğundan daha büyük olduğu izlenimini verir. Hafif kavisli sırt bir demet yardımcı olur ama ön camın yuvarlatılmış olmaması, biraz sıkıntı.

Telefonun sol tarafında sadece SIM kart tepsisi için ayrılmıştır. Sağda, ses kontrol tuşlarının eşliğinde güç düğmesini bulabilirsiniz. Alt kısım, microUSB portunun ana mikrofon ve 3.5 mm kuluklık girişi ile birlikte bulunduğu yerdir.

Samsung Galaxy M10 Ekran Özellikleri

IPS ekranlı birkaç Samsung cihazdan biri olan Galaxy M10’un, hedef kitlesi göz önüne alındığında, şirketin standart LCD panelle gitmesi mantıklı geliyor. 6.22inçlik boyutunda 720 x 1520 piksel HD+ çözünürlüğe sahip. En boy oranı 19:9 olan cihazın üstünde gözyaşı damlası çentiği var. Oldukça minimalist.

Telefonun IPS ekranından kaynaklı olarak doğrudan çentik ile üst kenardaki birleşim yerine dikkatli bakarsanız, mutemelen renk kaymasını farkedebilirsiniz. Parlak bir arka planda ve bir açıda daha belirgindir ve diğer orta seviye telefonlara da gördüğümüz bir şeydir.

Parlaklık etkileyici değil – sadece 402 nit olarak kalmıştır. Muhtemelen bazı dış mekan kullanımı için çalışacak, ancak içerik gerçekten aydınlık ortamlarda veya doğrudan güneş ışığı altında zorlukla görülebilecektir.

Samsung Galaxy M10 Pil Ömrü

Galaxy M10 modeli, 3.400 mAh batarya ve özellikle verimli bir Exynos 7870 yonga seti ile birlikte geliyor. Ancak, telefon video oynatımı ve internette gezinme gibi ekran testlerinde tam olarak beklenilen performansı göstermedi.

Öte yandan, bekleme süresi oldukça etkileyici. Bu, IPS ekranının ekrandaki görevlerden biraz daha fazla güç harcadığı anlamına gelebilir. Yine de, 89 saatlik bir derecelendirme hiç de fena değil ve uzman bir kullanıcı olsanız bile bir gün boyunca sizi idare edecektir.

Galaxy M10’nun batarya testi sonucunda dayanabilirlik durumu sırasıyla, 3G konuşma yaklaşık 23 saat, internette gezinme ortalama 12 saat ve video oynatımı sadece 10 saat kadardır.

Samsung Galaxy M10 Yazılım Özellikleri

Beklenildiği gibi, Galaxy M10, Android 8.1 Oreo tabanlı Samsung Experience UI 9.5 ile birlikte geliyor. Bu biraz saçma geliyor. Çünkü aynı fiyata aynı özelliklere sahip birçok rakip telefon Android 9.0 Pie ile piyasada yerlerini aldı.

Ancak iyi hissetmenizi sağlayacak bir şey var; amiral gemisi Galaksilerde bulunan yeni One UI arayüzünün bazı haraketlerini burada bulmak mümkün. Kaydırmayı sevmiyorsanız, standart yazılım düğmelerini tercih edebilirsiniz.

Ortadaki çubuktan kaydırmak sizi Ana Ekrana geri götürür, sağ alttan kaydırmak geri düğmesi olarak işlev görür, sol alttan hızlıca kaydırma yapmak en son uygulamaları açar. Ayrıca, genel Ayarlar menüsü yenilendi ve One UI görünümüyle aynı çizgide. Ayarlardan bazıları gruplandırılmıştır, böylece gezinmek daha kolaydır.

Düşük kaliteli bir cihazdan bekleyeceğiniz gibi, Galaxy M10, Galaxy cihazlarının geri kalanı gibi üstün özelliklerle karşımıza gelmiyor. Yazılım konusunda rakip cihazlar, daha çok tercih edilebilir duruma geliyor.

Samsung Galaxy M10 Performans

Akıllı telefon, sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip bir Exynos 7870 yonga seti tarafından destekleniyor. Birinci sınıf performans beklenemez, ancak yüksek performanslı bir küme eksikliği ve 14nm üretim süreci nedeniyle, verimlilik temel avantajıdır.

Ne yazık ki, örneğin Realme 3 gibi daha güçlü yonga setleri ile benzer fiyatlı rakipler var. Ek olarak, bellek yapılandırması iki farklı şekilde gelir. 16GB depolama alanıyla 2 GB RAM veya 32 GB depolama alanıyla 3GB RAM. Söylemeye gerek yok, 2GB/16GB türevini almak 2019 yılında oldukça düşük bir yaklaşım olacak ve geleceğe dönük değil.

Genel olarak akıllı telefonun performans testlerine aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz. Sonuçlar ne kadar tatminkar görebilirsiniz.

Samsung Galaxy M10 - Performans Testleri 1 - 5

Samsung Galaxy M10 Kamera Özellikleri

Dezavantajlarına rağmen, Galaxy M10 kamera konusunda biraz daha ön plana çıkıyor. Ultra geniş açılı bir lens, bir nevi bazı olumsuzlukları gözardı etmemize olanak sağlıyor.

Bu, düşük seviye segmentinde nadir görülen bir yaklaşım ve fiyat bakımındna bu kadar ucuz bir telefonda görülmesi harika. f/2.2 lens ve 1.12µm piksel içeren düşük çözünürlüklü bir 5MP sensördür, ancak sosyal medyada çarpıcı etkiler ve yayınlama için işe yarar.

Buna karşılık ana kamera f/1.9 ve 1.12µm piksel boyutunda 13MP’dir. PDAF (Faz Algılama Otomatik Netleme) özelliğini de destekler ve saniyede 30 kare hızında 1080p video çekebilir. Selfie kamerası ise f/2.0 açıklığı olan 5MP‘dir ancak HDR ve 1080p’de 30fps video kaydını destekler.

Telefonun fiyat aralığı göz önüne alındığında, kamera bölümünde mükemmel performans beklemek çok gereksiz. Yazılım optimizasyonu ile atlanamayacak çok fazla donanım sınırlaması vardır.

Ancak bazı iyi olduğu noktalar da mevcut. Kontrast güzel, renkler iyi ve çok fazla ayrıntı var. Bununla birlikte, HDR’yi otomatik, açık veya kapalı kullanıyorsanız, sınırlı bir dinamik aralık beklemelisiniz. Gölgeler çok karanlık görünüyor ve birkaç kırpılmış ışık da var ancak eski sorun daha da belirgin.

Fotoğrafların çoğunun, aydınlık ve güneşli günde bile oldukça karanlık çıktığını görebilirsiniz. Geniş açılı kamera oldukça belirgin sahne bozulmasına sahip ve bunu düzeltecek yerleşik bir algoritma yok.

Kamera örneklerine aşağıdaki galeriden göz gezdirebilirsiniz.

Samsung Galaxy M10 - Kamera Örnekleri 1 - 7

Ama yine de çoğu ultra geniş açılı lenslerden elde ettiğiniz kadar iyidir. Öte yandan, detaylar 5MP üniteden beklediğinizden daha iyidir ve ışık koşulları karşılanırsa gürültü sınırlıdır. Geniş açılı fotoğrafların normal fotoğraflardan daha parlaktır.

Genel Değerlendirme

İster inanın ister inanmayın, bu fiyat aralığında seçim yapmak için fazla bir şey yok. Bu segmentteki telefonların çoğu paranıza değmez. Evet, Galaxy M10’un arkasındaki ultra geniş açılı kamera, nadir bulunan bir yaklaşım. Ancak parmak izi okuyucusu olmaması ve ortam ışığı algılayıcısının olmaması telefonu zor durumda bırakıyor.

Bunlar, çok sayıda kullanıcı için ciddi satın alım noktası. Bu da Samsung’un bu telefon ile sadece sıradan kullanıcıları hedef aldığını gösteriyor. Telefon satın alınabilir mi? Bana kalırsa aynı fiyat aralığına sahip Realme 3 ya da Redmi’nin bazı cihazları daha iyi seçenektir.