Samsung Galaxy M10, M20 ve M30 Android Pie Güncellemesi Geliyor

Samsung, geçen aydan bu yana Android Pie ile dört akıllı telefonunu güncelledi– Galaxy J6, Galaxy J6 Plus, Galaxy On7 Prime ve Galaxy J7 Prime 2. Şimdi, Güney Koreli teknoloji devi, önümüzdeki ay Galaxy M serisi için Android’in en son sürümünü piyasaya süreceğini açıkladı.

Samsung, 3 Haziran’dan itibaren Hindistan’daki Galaxy M10, M20 ve M30 akıllı telefon modelleri için Android Pie güncellemesini sunacak. Yeni ürün yazılımı, One UI‘yi bu akıllı telefonlara “önemli iyileştirmeler ve güvenlik yamaları” ile birlikte getirecek. Ancak, yeni yapının Mayıs güvenlik düzeltme eki veya Haziran düzeltme eki ile gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Galaxy M10, M20 ve M30 bu yılın ilk çeyreğinde Android 8.1 Oreo‘yu Samsung Experience 9.5 Kullanıcı Arayüzü ile katmanlı çalıştırarak piyasaya sürüldü. M10 bir Exynos 7870 işlemci tarafından desteklenirken, M20 ve M30’un her ikisi de bir Exynos 7904 işlemciye sahiptir. Bu akıllı telefonların ayrıntılı özelliklerini görmek için telefon isimlerine tıklayabilirsiniz.