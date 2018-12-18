Son zamanlarda, Galaxy M20 akıllı telefonun olası tasarımı olabilecek bir haberi sizlerle paylaşmıştık. Bildiğimiz gibi, bazı söylentiler Samsung’un yeni bir orta sınıf akıllı telefon serisi başlayacağını doğruladıktan sonra bu söylentiler ortaya çıktı. Şimdilik şirket M20 akıllı telefonu hakkında her hangi bir açıklama yapmadı. Telefon hakkında şimdillik yeni bilgiler yok.

Ancak bugün yayınlanan bir raporda, yeni bir M10 serisinin varlığı netleşmiş oldu. SamMobile tarafından elde edilen bir belge, Güney Koreli devin bu cihazları beklenenden daha erken satışa sunabileceğini ifade ediyor. Çünkü Galaxy M10 serisi zaten WiFi sertifikası aldı.

Bununla birlikte, Galaxy J, On ve C serilerinin yerini alacak yeni cihaz hakkında çok az detay açıklanmıştır. Aşağıda yer alan SM-M105F model numarası ile yeni Galaxy M10’un özelliklerine şöyle bir göz atın.

Şimdiye kadar söylentilere ve çeşitli sızıntılara rağmen, Samsung henüz resmi olarak önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenilen serinin tanıtımına ait birşeyler açıklamadı. Ancak yeni Galaxy M10 modelinin, Exynos 7870 işlemci ve 3 GB RAM ile piyasaya sürüleceği önceki yayınlanan haberlerde yer almıştı.

Buna ek olarak, 32GB dahili depolamasının olması ve LCD ekranla donatılması bekleniliyor. İşletim sisteminin ise Android 8.1 Oreo olması ilk tahminler arasındadır. Samsung ile çalışan kaynaklar, bu cihazın başta Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinde piyasaya sürüleceğini ifade etmişlerdir.