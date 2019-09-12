Samsung Galaxy M10s Özellikleri Paylaşıldı

Samsung Galaxy M10s akıllı telefon özellikleri ve fiyatı konusunda yeni ipuçları var. Samsung Galaxy M10s nasıl bir akıllı telefon modeli olacak?

A serisi akıllı telefon modelleri için güncellemeler yapan Samsung, sadece A serisi değil bunun yanında “M” serisi akıllı telefonları da yenilmeye başladı. Markanın bu konuda son atılımlarından birisi de Samsung Galaxy M10s akıllı telefonları olacak.

Merakla beklenen yeni akıllı telefon modelinin özellikleri kısmında da önemli detaylar ortaya çıkmış durumda. Telefonun tanıtımı öncesinde Amazon üzerinden ortaya çıkan özellik görselleri, detayları ortaya çıkarmış oldu. Bu noktada yeni seri akıllı telefon modellerinin içerisinde yer alan özelliklere bakalım.

Samsung Galaxy M10s Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon özellikle ekran kısmında dikkat çeken bir tasarımla gelecek. Telefonun üzerinde su damlası çentik alanının kullanıldığını göreceğiz. Su damlası çentik alanıyla beraber çok daha geniş bir ekran tasarımı sunulmuş olacak ve alt çerçeve de biraz daha inceltilmiş durumda.

Arka kısmında ise yeni akıllı telefonların üst üste çift kamera kullanıldığını da ekleyelim. Üst üste kamera kullanımının dışında parmak izi sensörlerinin ortalanmış bir şekilde kullanıldığını da ekleyelim.

Ekran Kısmında Neler Göreceğiz?

Telefonların ekran konusunda nasıl bir sisteme yer vereceği konusunda bazı detaylar açıklanmış durumda. Yine ekran paneli kısmında 6.4 inçlik bir ekran kullanılacağı ortaya çıktı. Super AMOLED ekran kullanan akıllı telefonların çözünürlük değeri kısmında ise 720 X 1560 piksel değeri karşımıza çıkacak.

Teknik Özellikler Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların teknik özellikler kısmında fiyat performans modelleri arasında yer alacağını net bir şekilde görüyoruz. Telefonların içerisinde Exynos 7885 işlemcileri karşımıza çıkacak. 14 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin 2.2 GHz hız değeri ile karşımıza çıktığını ve grafik birimi kısmında ise Mali G71 MP2 serisi kullanılıyor.

Telefon, kamera kısmında ise 13 MP f/1.9 değerinde bir kamera karşımıza çıkıyor. İkinci kamera ise 5 MP değerinde ve ultra geniş açılı bir kamera. Bunun dışında 8 MP değerinde bir ön kamera kullanıldığını görmek mümkün olacak.

4000 mAh değerinde bataryası bulunan akıllı telefon modelinin Android 9 işletim sistemiyle çıkış yapacağını da ekleyelim. Henüz Samsung Galaxy M10s modeli için fiyat konusunda bir açıklama yapılmadı.

Fiyatın nasıl olacağı konusunda yakın bir zaman sonra detayları öğreneceğiz. Telefonların çok kısa bir süre sonra tanıtılması söz konusu olacak. Tanıtımın hemen arkasından merak edilen detayları aktaracağız.