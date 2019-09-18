Samsung Galaxy M10s tanıtıldı - fiyatı ve özellikleri

3GB RAM ve çift kamera kurulumuna sahip Samsung Galaxy M10s çok yakın zamanda satışa sunulacak...

Güney koreli teknoloji devi, günün erken saatlerinde devasa batarya kapasitesine sahip olan Galaxy M30s modelini piyasaya sürdü. M30s modeline ek olarak şirket ayrıca bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy M10‘nun gelişmiş sürümü olan Samsung Galaxy M10s modelini de tanıttı.

Akıllı telefonun 1520×720 piksel ekran çözünürlüğü bulunan 6,4 inç HD+Süper AMOLED Infinity-V ekranı var. Donanım olarakta cihaz, 1.6GHz Samsung Exynos 7884B sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir.

32GB dahili depolama alanı ile eşleştirilmiş 3GB RAM sürümü şimdilik mevcut. Ayrıca telefonun depolama kapasitesini 512 GB’a kadar genişletmenizi sağlayan özel bir microSD kart yuvası da var.

Samsung Galaxy M10s 1 - 3

Akıllı telefonun arkasında 13MP birincil ve 5MP ikincil ultra geniş açılı kamera sensörünün olduğu çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise, yüz kilidi açma desteğine sahip 8MP selfie kamerası var

Bağlantı seçeneklerine değinecek olursak bu akıllı telefon Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.1 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS+GLONASS’ı destekler. Telefon ayrıca daha fazla güvenlik için arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahiptir. Android 9 Pie tabanlı olan akıllı cihaz, One UI ile birlikte çalışmakta olup,15W hızlı şarj ile 4.000mAh batarya kapasitesine sahiptir.

Samsung Galaxy M10s, Stone Blue ve Piano Black olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. 29 Eylül’de satışa sunulacak olan telefonun fiyatı 126 dolardır.