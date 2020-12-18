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Samsung Galaxy M12, 6.000 mAh Batarya ile FCC Sertifikası Aldı

7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenen Samsung Galaxy M12'den kötü haber geldi. Cihaz SM-M127F/DS kod numarası ile FCC sertifika listesinde 6.000 mAh olarak paylaşıldı.

Selin Polat

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Samsung Galaxy M12, 6.000 mAh Batarya ile FCC Sertifikası Aldı
Samsung Galaxy M12 Render

Samsung Galaxy M12‘nin 7.000 mAh pil ile gelmesi bekleniyordu, ancak M12 model adı SM-M127F / DS, FCC tarafından 6.000 mAh batarya ile geleceği onaylandı.

FCC web sitesinde yayınlanan belgeler, pil kapasitesinden açıkça bahsetmiyor, ancak M12’nin 6.000 mAh‘lik bir hücre olan EB-BM207ABY model kodlu bir pil paketleyeceğini söylüyorlar.

FCC, Galaxy M12‘nin tüm özelliklerini detaylandırmıyor, ancak Geekbench sayesinde, bir Exynos 850 SoC’ye sahip olacağını ve Android 11 ile geleceğini biliyoruz. Kıyaslama testini çalıştıran ünitede 3 GB RAM bulunuyordu, ancak seçeneklerde daha fazla bellek görebiliriz.

Galaxy M12’nin sızdırılan görüntüleri, akıllı telefonun çentikli bir ekrana sahip olacağını ve arkada dörtlü bir kamera ile geleceğini ortaya çıkardı. Yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip olacak ve altta 3,5 mm kulaklık jakı ile birleştirilmiş bir USB-C bağlantı noktasına sahip olacak.

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