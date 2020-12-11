Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ile Geekbench’te Görüldü

Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy M12 orta segment cihazı, renderlarda ve bir Bluetooth SIG listesinde görüldü ve şimdi cihaz, Exynos 850 yonga setinden güç aldığını ortaya koyan bir Geekench listesinde bulundu. Bu yonga seti ile piyasaya sürülecek diğer tek cihaz Galaxy A21S.

SM-M127F model numarasını taşıyan cihaz, tek çekirdekli bölümde 179 puan ve çok çekirdekli testte 1.029 puan aldı. Ayrıca Android 11 çalıştırdığını ve 3 GB RAM kapasitesinde olduğunu öğrendik.

Önceki raporlar ayrıca M12‘nin devasa bir 7.000 mAh pil ve Samsung Galaxy A42‘ye benzer bir tasarımla geleceğini gösteriyor. Ayrıca 6.7 inç ekran ve arka çevresinde dörtlü kamera (13MP + 8MP + 2MP + 2MP) ile geleceğini artık biliyoruz.