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Samsung Galaxy M12 Resmi Olarak Satışa Çıktı!

Samsung yeni bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy M12'yi Vietnam pazarında sessiz sedasız bir şekilde satışa sundu.

Yunus Emre Çakır

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Galaxy M12

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay yeni üst düzey özelliklere sahip amiral gemisi Galaxy S21 serisini tanıtmıştı. Şirket bundan sonra yeni orta segment A serisinin tanıtmaya hazırlanırken öte yandan sessiz sedasız bir şekilde yeni bir modelini satışa çıkardı.

Galaxy M12 olarak karşımıza çıkan ve resmi bir duyurusu yapılmayan cihaz bugün itibariyle Vietnam pazarında satışa çıkmaya başladı. Cihaz Vietnam’daki parakende satış mağazalarının raflarında Siyah, Mavi ve yeşil renk seçenekleriyle yerini aldı.

Yeni Galaxy M12, 6.5 inç 1600 x 720 çözünürlüğünde Infinity-V LCD bir ekrana sahip. Cihazın içerisinde Exynos 850 yonga seti, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bununla birlikte telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana + 5 Megapiksel ultra geniş + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörlü dörtlü kamera modülü yer alıyor.

Ön tarafta ise 8 Megapiksel selfie kamera konumlandırılmış durumda. Android 11 ile çalışan cihazın 15 W destekli 6.000 mAh bataryası bulunuyor. Diğer özellikler ise USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 802.11 b / g / n olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Galaxy M12‘nin küresel pazara çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

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