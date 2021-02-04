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Samsung Galaxy M12’nin Kamera Detayları Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy M12'nin kamera detayları sızdırıldı. İşte telefon hakkında bilinen her şey...

Ayşen Sıla

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samsung

Samsung, çeşitli Galaxy A ve Galaxy M serisi telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunlar arasında çok yakında satışa sunulması beklenen Galaxy M12 de yer alıyor. Yeni bir rapor, yeni Galaxy M12’nin kamera detayları hakkında bilgileri ortaya çıkardı.

Kaynağa göre, kod adı “Lottie” olan Samsung Galaxy M12, arkasında S5KGM2 48MP ana sensör bulunan üçlü kameralara sahip olacak. Onleaks’ın ilk görüntüleri, Galaxy M12’nin dörtlü kamera kurulumuna ve bir LED flaşa sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Aslında kaynak, cihazın 4 adede kadar arka lense sahip olacağından açıkça bahsetmişti.

Her neyse, kaynağımıze göre Galaxy M12’deki diğer arka lensler muhtemelen 13MP ultra geniş (HI1336) ve 2MP Makro (GC02M1) sensörler olacak. Öncelikle, cihazda selfieler için 8MP (S5K4HA) sensör bulunacak.

samsung

Galaxy M12’nin sızdırılan görüntüleri, akıllı telefonun çentikli bir ekrana sahip olacağını ve arkada dörtlü bir kamera ile geleceğini ortaya çıkardı. Yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip olacak ve altta 3,5 mm kulaklık jakı ile birleştirilmiş bir USB-C bağlantı noktasına sahip olacak.

Cihazın model numarası SM-M127 olarak belirtiliyor. SM-F127 model numaralı bir başka telefon da yeni Galaxy F12’nin varlığına işaret ediyor. Galaxy F12 de, Galaxy M12’nin yeniden markalandırılmış hali olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda, her iki model de Google Play Console’da ortaya çıktı. Yani lansman tarihleri çok yakın olabilir.

Galaxy M12 / F12’nin Infinity-V çentikli ve HD + çözünürlüğe sahip 6,5 inç TFT LCD ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonların Exynos 850 işlemci ve 3 GB / 4GB / 6 TR LPPDR4 RAM ile destekleneceği söyleniyor.

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KaynakDroid News

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