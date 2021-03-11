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Samsung Galaxy M12’yi Resmi Olarak Piyasaya Sürdü!

Samsung yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy M12'yi Hindistan pazarında satışa çıkardı. İşte Galaxy M12'nin detayları..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy M12

Samsung, üst seviye amiral gemisi ve orta segment modellerinin yanı sıra uygun fiyatlı modellerini de piyasaya sürmeye devam ediyor. Şirket geçtiğimiz ay uygun fiyatlı modeli olan Galaxy M12‘yi Vietnam’da satışa çıkarmıştı. Bugün ise yine aynı modeli Hindistan pazarında satışa sundu. Bu demek oluyor ki yeni Galaxy M12 zamanla küresel pazara yayılacaktır.

Orta sınıf bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan M12, iki depolama alanlı versiyon ve üç renk seçeneği ile geliyor. İlk versiyon 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanına ve 137 dolar fiyat etiketine sahip. İkinci versiyon ise 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla 178 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor.

Galaxy M12, 6.5 inç HD+ IPS LCD Infinity-V bir ekrana ve 8 Megapiksel bir selfie kamerasına sahip. Cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 5 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü kamera modülü yer alıyor.

Aynı zamanda ön ve arka kamera 1080p 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Android 11 ve One UI 3.0 ile çalışan cihaz içerisinde Exynos 850 yonga seti ve çift SIM kart yuvası, LTE, GPS, Wi-Fi b / g / n, Bluetooth 5.0, USB Type-C bağlantı noktasını bulunduruyor.

15 W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, Siyah, Mavi ve Zümrüt renk seçenekleriyle birlikte 18 Mart tarihinde satışa çıkıyor. Cihazın ülkemize ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

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