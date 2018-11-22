Geekbench’te özellikleri yayınlandıktan sonra, Samsung’un yaklaşan Galaxy M20 modeli AnTuTu’da görüldü. AnTuTu sonuçları telefonun ekranı hakkında önemli ayrıntıları ortaya çıkardı.

AnTuTu, telefonlar üzerinde kıyaslama yapar ve özelliklerin çoğunu sıralar. Bu şekilde bir sistem olarak ün kazanmıştır. Bu yüzden testin Galaxy M20 üzerinde de yapılması bir istisna değildir. AnTuTu skoru, telefonun 2340×1080 piksellik ekrana sahip olduğunu gösterdi. Peki bu ekran çözünürlüğü sizlere tanıdık geldi mi?

Evet muhtemelen tanıtık geliyordur. Bu çözünürlüğe sahip diğer telefonlar OPPO F9, F9 Pro, Oneplus 6T, Realme 2 Pro ve Vivo V11‘dir. Peki bu telefonların ortak özelliği ne? Tabiki su damlası çentiği. Sonuç olarak Samsung Geliştiriciler Konferasında tanıtılan su damlası çentiği gibi gözüken Infinity U ekranına sahip olması oldukça muhtemel. Genel bir değerlendirme yapacak olursak bu durum Galaxy M20’nin çentikli Samsung telefonlarından birisi olması ve yeni Infinity ekranına sahip olması anlamına geliyor.

AnTuTu sonucu, Galaxy M20 (SM-M205F)’nin Mali-G71 MP2 GPU ile birlikte Exynos 7885 işlemci tarafından desteklendiğini gösteriyor. Ayrıca 3GB RAM ve 32GB depolama alanı var. Ayrıca ortaya çıkan son sızıntı haberlere göre 64GB’lık bir sürümü daha var ve muhtemelen 4GB RAM’e sahip olacak.