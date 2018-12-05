Geçtiğimiz haftalarda, Samsung’un yeni M serisine bir üye ekleyeceği duyurulmuştu. Giriş seviyesinde bir akıllı telefon olan Galaxy M20 hakkında birkaç sızıntı haber bile yayınlanmıştı. Bu telefon, Samsung için başka bir ilke imza atacak. Görünüşe göre, Koreli şirket tarafından yapılan su damlası çentikli ilk akıllı telefon gibi duruyor.

91mobiles tarafından yayınlanan fotoğraf telefonun tasarımı hakkında yeni detayları gün yüzüne çıkardı. M20 akıllı telefonun ön panelinin gerçek fotoğrafı, ekranın üst kısmındaki su damlası çentiğinin varlığını netleştirdi. Çerçeveler çok küçük gözüküyor. Hatta alt kısmındakiler bile oldukça küçük. Genel görünüm itibariyle de son aylarda piyasaya sürülen bazı Çinli akıllı telefonlarına çok benzer görünüyor.

Geçmiğimiz ay düzenlenen Samsung Geliştiriciler Konferansı’nda ilk defa O, V veya U Infinity ekranları tanıtılmıştı. Ancak ortaya çıkan bugünkü fotoğraf beklenilen Infinity ekranına sahip olmadığını ortaya çıkarıyor. Bunlardan ziyade yeni akıllı telefon daha çok Vivo, Oppo, Huawei ve diğer üreticilerin telefonalarına benzer duruyor.

Galaxy M20 modeli, 3GB RAM ve 32GB/64GB dahili depolamaya sahip olacak. Buna ek olarak Exynos 7885 yonga seti ile desteklenecek. Geçen hafta ortaya çıkan AnTuTu benchmark sonuçlarına göre de, telefonun 19.5:9 en boy oranına sahip HD+ çözünürlüğünde geleceği netleşmişti. Bundan dolayı telefonun üst düzey bir ekrana sahip olacağı ifade edilmişti.