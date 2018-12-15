Samsung’un serilerini güncelleyeceğini uzun süredir biliyoruz. Yıllardır devam eden akıllı telefon serileri bir yana, yavaş yavaş yeni serilerde ortaya çıkmaya başladı. Akıllı telefon dünyasına katılacak yeni serilerden birisi de M serisi akıllı telefonlar. Daha önce koruma kılıfları ve canlı görüntüleri sızdırılan Samsung Galaxy M20 akıllı telefonlarının özellikleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Yeni modelin özelliklerinin şimdiden iddiasını ortaya koyduğunu da söylemek gerekiyor. Hemen yeni modelin detaylarından söz edelim.

Samsung Galaxy M20 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Samsung Galaxy M20 akıllı telefonlarının en büyük farkı, yeni modelin ekranları olacak gibi duruyor. Her ne kadar Super AMOLED ekran kullanılacak olsa da Samsung Galaxy M20 akıllı telefonlarınsa 1080 X 2340 piksel gibi oldukça yüksek bir çözünürlük değeri olacak. Super AMOLED ekran teknolojisiyle beraber gelecek olan modelin 5.6 inçlik boyutuna karşın yüksek çözünürlük değeri fark yaratacak.

Ekran çözünürlük değerinin dışında, işlemci ve RAM bellek kısmında da iyi teknolojiler göreceğiz. İşlemci kısmında Exynos 7885 işlemcilerinin kullanılacağı iddiası var. Başarılı orta segment işlemcilerinin yanında 3 GB RAM bellek kullanan bir ana model ve 4 GB RAM bellek kullanan ikinci bir seçenek bulunacak. Her iki akıllı telefon için de depolama alanı değişecek. Ana modelde 32 GB depolama alanı, 4 GB RAM bellek kullanan modelde ise 64 GB depolama alanı sunulacak.

Su damlası çentik alanı, çift kamera kurulumu, arka kısımda kullanılmış olan parmak izi sensörleri, çerçevesiz ekranları ve daha birçok yenilikle beraber Samsung Galaxy M20 akıllı telefonlarının önümüzdeki yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Serinin tek modeli ise bu olmayacak. M10 ve M30 akıllı telefonları da beklentiler arasında yer alıyor. Fakat şu an için diğer modeller konusunda kesin bilgiler elde etmek mümkün olmadı. Bu modellerle ilgili bilgilerde geldiği zaman, sitemizde yer vereceğiz.