Samsung’un yeni akıllı telefon serisi olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Samsung Galaxy M modellerine ilişkin sürekli yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Markanın yeni akıllı telefon modelleri içerisinde en çok konuşulan ve en fazla detayı paylaşılan seri ise Samsung Galaxy M20 modeli olarak biliniyor.

Pazara yeni giriş yapan Oppo, Xiaomi gibi uygun fiyatlı rakiplerine karşı durmak amaçlı piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy M20 akıllı telefonları için son olarak ekran panelleri paylaşıldı. Ekran panelleriyle beraber yeni modelin nasıl bir çentik alanı kullanacağını da öğrenmiş olduk.

Samsung Galaxy M20 Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonların teknik özellikleri bir yana, tasarım konusunda önemli detayların paylaşıldığını söylemek gerekiyor. Ekran panellerine göre yeni seri akıllı telefonlarda su damlası çentik alanı bulunacak. Daha önce paylaşılan konsept tasarımında olduğu gibi Samsung Galaxy M20 akıllı telefonlarının çentikli bir tasarımla geleceği bir kez daha doğrulanmış oldu.

Ekranın hemen üst kısmında, sadece ön kameranın bulunacağı bir su damlası çentik alanına sahip olacak olan akıllı telefonların, geri kalan tüm alanda geniş bir ekran kullanım alanı sunacağı da yine gelen bilgiler arasında.

Çift arka kamerasıyla beraber geleceği de söylenen Samsung Galaxy M20 akıllı telefonlarının teknik kısımda da başarılı bir seri olması bekleniyor. Exynos 7885 işlemcilerine sahip olacak olan akıllı telefon, 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarıyla karşımıza çıkacak. Her zaman olduğu gibi RAM bellek miktarındaki değişiklik depolama alanını da etkileyecek.

Ekran kısmında ise su damlası çentik alanıyla beraber gelecek olan 6.1 inçlik bir panel kullanılacak. Ana modelde olduğu gibi OLED ekran kullanılmayacak olan panelin, LCD IPS teknolojisinde olması bekleniyor. Tüm bu özelliklerle beraber tanıtımını merakla beklediğimiz serinin ne zaman tanıtılacağı ise hala net değil.