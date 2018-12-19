Samsung bu yıl yeni ekran modellerine geçiş yaptı. Infinity-O ekranlarıyla yeni tasarıma geçiş yapan markanın, yeni modelin de ise bir başka ekran sistemi sunacağı belirtiliyor. Bu kez Samsung Galaxy M20 modeli için yeni bir tasarım sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy M20 tasarımına ait olduğu iddia edilen görseller de yenilenmiş tasarımın nasıl olacağı konusunda önemli fikirler veriyor. Özellikle ekran tasarımı konusunda önemli detayların ortaya çıktığını söylemek yanlış olmaz.

Samsung Galaxy M20 Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy M20 akıllı telefonlarına ait olduğu iddia edilen yeni görseller, Infinity-U ekran sisteminin kullanılacağını gösteriyor. Ekran kısmında yer alacak olan su damlası çentik alanında ise sadece tek bir ön kamera bulunuyor olacak. Oldukça geniş bir ekran panelini barındıracak olan telefonun, hem üst kısımda hem alt kısımda çerçevesiz bir yapıyla beraber geldiği görülüyor. Sadece üst kısımda yer alan su damlası çentik alanı detayı bulunacak.

Geri kalan kısmın tamamen ekrandan oluşması, ekran gövde oranının da bir hayli artış göstermesini sağlayacak. Samsung Galaxy M20 akıllı telefonları için arka kapak tasarımında ise önemli değişiklikler yok.

Telefonların çift arka kamera kullandığı görülüyor. Üst üste sıralı olan çift arka kameranın dışında arka kısımda dikkat çeken bir parmak izi sensörü bulunuyor. Tasarım kısmında paylaşılan detaylar bu şekilde. Bunun dışında teknik özellikler kısmında da önemli bilgiler ortaya çıktı.

Teknik kısımda ilk dikkat çeken Exynos 7885 işlemcileri. Yeni nesil işlemcilerle beraber gelen grafik birimi kısmında ise Mali G71 GPU serisine yer veriliyor. Hem işlemci kısmında hem de grafik birimi kısmında orta segment bir model görülüyor.

Bunun dışında RAM bellek kısmında ise 3 GB RAM bellek seçeneği kullanılacağı ortaya çıkmış durumda. Ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise 6.3 inçlik bir panel geldiğini görüyoruz. 2340 X 1080 piksel çözünürlük değeri sunan ekranların AMOLED olup olmayacağı kesin değil.

Son olarak bu model için 5000 mAh değerinde bataryaların sunulacağını ve 13 MP + 5 MP değerinde çift arka kameraya yer verileceğini ekleyelim. Daha fazla bilgiyi yeni seri akıllı telefonların tanıtımıyla beraber görmemiz mümkün olacak.