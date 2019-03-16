Samsung Galaxy M20 İncelemesi

Samsung Galaxy M20 incelemesi, telefonun hakkında bilmeniz gereken bütün ayrıntıları sizlere sunacak. 2019 yılının ilk üç aylık süresini geride bıraktık sayılır. Piyasaya sürülen telefonlar oldukça ilgi çekici özelliklerle geldi.

Samsung‘un yeni akıllı telefonun, donanım ve tasarım kousunda işleri radikal bir şekilde değiştirdiği çok açık. Yeni akıllı telefon alacak olanlar için popüler J serisi ya da A serisi cihazlardan farklı olarak, yeni bir M serisi oldukça iyi alternatif bir isim oluyor.

Güney Kore devi nihayet kendini zorluyor gibi gözüküyor ve Galaxy M20 yeni felsefeye uyan ilk telefonlardan biri. Ekonomiktir, Experience UI yazılımının özelleştirilmiş bir sürümünü ve yeni bir Exynos yonga setini bünyesinde barındırıyor. Ama bu yeterince iyi mi? Tüm sorulanızın cevabı Galaxy M20 incelememizde…

Galaxy M20 Teknik Özellikleri

Ekran : 6.22inç HD+ PLS TFT Paneli, 1080 x 2340 piksel,

: 6.22inç HD+ PLS TFT Paneli, 1080 x 2340 piksel, İşlemci : Samsung Exynos 7904 sekiz çekirdekli 14nm yonga seri

: Samsung Exynos 7904 sekiz çekirdekli 14nm yonga seri Bellek : 3GB / 4GB RAM ve 64GB depolama, microSD ile 512 GB’a kadar genişletilebilir

: 3GB / 4GB RAM ve 64GB depolama, microSD ile 512 GB’a kadar genişletilebilir Batarya : 5.000mAh, USB Tip-C Bağlantı Noktası

: 5.000mAh, USB Tip-C Bağlantı Noktası Arka Kamera : Birincil 13MP F1.9 + Ultra Geniş: 5MP, F2.2 kamera

: Birincil 13MP F1.9 + Ultra Geniş: 5MP, F2.2 kamera Selfie Kamerası : 8MP

: 8MP İşletim Sistemi : Android 8.1 Oreo

: Android 8.1 Oreo Bağlantı: LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/(2.4 / 5GHz) İkili VoLTE, Bluetooth 5.0, kulaklık girişi

Samsung Galaxy M20 Tasarım Özellikleri

Kasım 2018’de duyurulan Infinity V ekranları ile deliyor. Yeni seri de en büyük değişiklik, su damlası çentiği veya Samsung’un belirttiği gibi Infinity – V ekranı. Samsung geçen yıl anormal kesilmiş ekranlara direnen tek büyük oyuncuydu, ama şimdi gayretli bir şekilde yeni nesil tasarımı benimsedi.

Galaxy M20’nin ön paneli tüm farkı yaratan özelliktir. Galaxy M20’deki çentik, yumuşak eğrilerle vurgulanıyor. Aynı şekilde hoş bir yüz kilidi açma animasyonuna ev sahipliği yapıyor. Ekranı çevreleyen çerçeveler ve ayrıca alttaki çene, genellikle uygun fiyatlı telefonlarda gördüğümüzden çok daha küçük bir yapıda.

Ancak arka taraftaki parlak polikarbonat biraz cansız hissettiriyor. Biraz da yapı kalitesinde ucuza kaçılmış gibi. Oval parmak izi sensörü size daha etkili bir tarama alanı sağlar, ancak biraz üste yakın konumlandırılmış.

Bunlara ek olarak Galaxy M20, özellikle 5000mAh batarya kapasitesine sahip bir telefon için kullanımı hem sağlam hem de makul derecede rahat. Diğer orta sınıf akıllı telefolara göre bataryasına rağmen yine de hafif.

Kısacası Galaxy M20 önden büyüleyici görünüyor ama basit bir arka panele sahip. Uygun fiyatlı bir Samsung telefondaki USB Type-C portu kesinlikle önemli bir şey.

Ses girişi ve hoparlör ızgarası alt kısımda bulunuyor. Parmak izi sensörünü kullanmak için parmaklarınızı germeniz gerekecek. Güç düğmesi ve ses kontrol tuşları uygun şekilde yerleştirilmiştir.

Samsung Galaxy M20 Ekran Özellikleri

Galaxy M20’nin ekranı 6.3 inç FullHD+ (2340 x 1080p) PLS TFT paneldir. PLS (Plane Line Switching), Samsung’un IPS teknolojisine benzeyen tescilli ekran tasarımıdır. Yani Samsung, Galaxy M20’de normal bir TFT LCD panel kullanıyor. Diğer Samsung telefon gibi IPS LCD değil. Ancak kalite açısından eksik diyemeyiz. Renkler canlı ve güzel görünüyor.

Samsung, LCD ekranlı telefonları için ekran renklerini ince ayar yapma seçeneği sunmuyor, ancak varsayılan renk kalibrasyonu oldukça iyi çalışıyor. Daha sıcak tonları tercih ediyorsanız, mavi ışıklı filtreden de yararlanabilirsiniz. Infinity-V ekranın en azından bir kısmı belli olmaz.

Saat ve uygulama simgeleri solda yer alırken, kameranın sağında sistem simgeleri bulunuyor. Tasarım açısından bu, OnePlus telefonlarında olduğu gibidir.

Merak ediyorsanız, durum çubuğunda 3 ila 4 uygulama simgesine yer vardır ve daha fazlasını görmek için üzerine dokunabilirsiniz. Samsung, çentiği gizleme seçeneği sunmuyor, ancak çentikler iyi bir şekilde ekrana uyumlu duruyor.

Samsung Galaxy M20 Performans

Samsung Galaxy M20, 2x Cortex A-73 çekirdeğini 6x Cortex-A53 çekirdeği ile birleştiren Exynos 7904 sekiz çekirdekli yonga setiyle çalışan ilk telefondur. Bu 14nm işlemine daynan ve Galaxy A7 (2018) gibi telefonlarda bulunan Exynos 7885‘in altında bir seviyeye sahiptir.

Yongaseti, 4GB RAM, 64GB depolama ve özel bir kart yuvası ile destekleniyor. Bu bir kez daha eski Samsung’dan bu fiyat noktasında beklemeyeceğimiz bir eşleştirme oluyor. Gerçek dünya performansına gelince Exynos 7904, Snapdragon 660’ın gerisinde kalıyor.

Ancak Samsung’un geçen yıla kadar J serisinin en iyisi ve A serisinin en kötüsünde sunduğundan daha güçlü. Günlük kullanımda büyük bir sorunla karşılaşmazsınız. Fakat PUBG gibi yüksek kaliteli oyunlar iyi sonuç vermedi. Gündelik oyunlar iyi çalışır.

Parmak İzi sensörü hızlı ve verimlidir. Tıpkı üst seviye Samsung telefonlar gibi çalışmakta. Face Unlock, Samsung telefonlarının en iyilerinde gördükleriniz kadar hızlıdır. Bu özellikle Oppo, Vivo, vb. gibi markaların premium amiral gemisi telefonlarına benzer bir yapısı var.

Telefonda çalışan yazılım Android 8.1 Oreo tabanlı Experiece UI‘dir. Samsung, Android Pie güncellemesinin yakında geleceğini onayladı. M serisi telefonlardaki Experience UI, düşük kaliteli donanımlarda sorunsuz çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Tasarım ve ikonografi One UI’ye çok benziyor.

Yazılım kararlı, oldukça hızlı ve kullanıcı odaklıdır. DRM L1 sertifikalı çok sayıda uygun fiyatlı telefon olmasına rağmen, birçoğu hala Netflix ve Amazon Prime gibi uygulamalar üzerinden HD akışını desteklemiyor. Galaxy M20, Prime videolarda HD akışını destekliyor ancak henüz Netflix desteği yok.

Galaxy M20 Kamera Özellikleri

Şimdi kameralar hakkında konuşalım. Galaxy M20 arkasında 5MP ikincil geniş açılı sensör ile birlikte 13MP birincil kameraya sahip. Ön tarafta 8MP‘lik bir selfie kamerası var. Doğal olarak, rekabetin daha iyi özellikleri var ama asıl kamera performansı ne durumda?

Birincil arka kamera sensörü iyi bir performans sergiliyor. Uygun ışıklandırmada iyi dengeli fotoğraflar çekmeyi başarabilirsiniz. Galaxy M20, Zenfone Max Pro M2 ve Realme U1‘den biraz daha iyi bir performans sergiliyor. Redmi Note 6 hala liderliğini sürdürüyor.

Düşük ışıkta, Galaxy M20 zaman zaman oldukça iyi çekimler yapabilir ancak tutarlılık bir etki yaratıyor. Selfie kamera performansı gün ışığında iyi durumda. Ancak iç mekanlarda ve düşük ışık altında biraz daha geride kalıyor.

Genel kamera örneklerini aşağıdaki galeriden görebilirsiniz…

Samsung Galaxy M20 - Kamera Örnekleri 1 - 7

Düşük ışıkta görüntüler çok fazla gürültü içeriyor. Güzel görünen sahneler de üretse de, beklenilen kadar iyi değiller. Detaylar ve netlik sadece ortalama olmakla birlikte, renk üretimi iyi.

Galaxy M20 Batarya Ömrü

Cihaz, USB Type-C bağlantıya sahip ve hızlı şarjı destekliyor. İkisi de uygun fiyatlı telefonlarda hala nadire görülen özellik. Birlikte verilen şarj cihazı aynı zamanda Samsung Note 9‘u hızlı bir şekilde şarj edebilir.

Yani Samsung’un en iyi adımın burada öne çıkardığını söyleyebiliriz. Toplam şarj süresi 2 saatten biraz fazla sürüyor. Ayrıca 5000mAh kapasiteli bataryası bir günü rahat rahat çıkarabilir özelliktedir. Kolay kolay şarjı bitmez. Basitçe söylemek gerekirse, batarya kullanımı harika.

Genel Değerlendirme

Samsung’un nihayet genç bir akıllı telefon alıcısının aradığı tüm çekici özelliklere sahip bir telefon yapmayı başardı. Tamamen fantastik batarya ömrü, canlı görüntü ya da tatmin edici performans Galaxy M20’nin öne çıkan özellikleri arasında. Xiaomi, Honor ve diğer rakip telefonlara karşı kolayca rakip olabilir.

Bu akıllı telefon için için en belirgin rekabet elbette Redmi Note 6 Pro oluyor. Xiaomi’nin telefonu donanımı biraz daha güçlüyken, M20’nin daha büyük ekranı ve daha büyük bataryası çoğu kişi için bir satın alım noktası olabilir.