Samsung yakında bütçe ve orta sınıf akıllı telefonlar için yepyeni bir M serisi başlatacak. Raporlara göre, Güney Koreli devi, M serisi altında M10 ve Galaxy M20 olarak adlandırılabilecek iki telefon piyasaya sunacak.

Resmi duyuru öncesinde, Galaxy M20’nin ortaya çıkan koruma kılıfının birkaç görüntüsü, telefonun bir çift arka kamera kurulumu ve altında ise 3.5 mm kulaklık girişi ile geleceğini gösteriyor. Daha önce, telefonun ön panelinin ayrıntılarını açığa çıkaran ve çentikli bir ekrana sahip olduğunu gösteren bir görüntü sızdırılmıştı.

Kamera sensörleri, LED flaşla birlikte sol üst köşeye dikey olarak yerleştirilmiştir. Ayrıca parmak izi sensörü için üst merkez konumda başka bir kesme vardır. Altta yer alan diğer kesmenin bir USB Type-C portunun olması bekleniyor.

Samsung Galaxy M20’nin yonga setinin Samsung’un kendi Exynos 7885 üst orta menzilli işlemcisi olması bekleniyor. 3GB RAM ve 32GB dahili depolama kapasitesiyle desteklendiği söylentileri de mevcut. Cihazın bilinmeyen bir ekran boyutuna sahip 1080×2340 piksel Full-HD+ ekran ile gelmesi düşünülüyor. Ayrıca ilk tahminler arasında ise Android Oreo işletim sisteminin yer alması var.