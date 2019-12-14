Samsung Galaxy M20 ve M30 Android 10 Güncellemesi Aldı

Samsung’un uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasında yer alan Samsung Galaxy M20 ve M30 serileri, fiyat performans akıllı telefon modelleri arasında en çok satan modeller olarak öne çıkıyor. Fiyat performans serisinin öne çıkmasını sağlayacak olan yeni bir haber de geldi. Samsung Galaxy M20 ve M30 Android 10 güncellemesi yayınlandı.

Samsung Galaxy M20 ve M30 Android 10 Güncellemesi

Hem Galaxy M30 akıllı telefon modeli için hem de Galaxy M20 akıllı telefon modelleri için yayınlanan yeni güncellemeyle beraber her iki akıllı telefon modeli içinde son arayüzler de sunulmuş oldu. Aslında ilk etapta yeni seri akıllı telefon modellerinin Ocak ayında güncelleme alacağı duyurulmuştu. Ocak ayında güncellemelerin sunulacağı ve her iki model için de beta sürecinin kısa tutulacağı bilgisi vardı.

Fakat beklenmedik bir şekilde her iki telefon için de Android 10 güncellemeleri şimdiden yayınlanmaya başladı. Üstelik herhangi bir beta sürecine geçiş de yapılmadı. Doğrudan yeni güncellemenin yayınlandığını gördük. Açıkçası beta sürümlerine geçiş yapılmadan direkt olarak final sürümünün yayınlanmış olması kafaları karıştırmadı değil.

Samsung denemelerini başarılı bir şekilde yapmış olacak ki Samsung Galaxy M20 ve M30 Android 10 güncellemesi doğrudan yayınlanmış durumda. 1.3 GB dosya boyutuna sahip olan güncellemenin Galaxy M30 akıllı telefonlarına geldiği açıklandı. Galaxy M20 akıllı telefonları için gelen güncelleme ise 2.1 GB dosya boyutuna sahip.

Her iki güncelleme içerisinde de Android Aralık ayı güncellemelerinin sunulduğunu ekleyelim. Bir yandan son güvenlik yamaları kullanılmış olacak bir yandan da yeni işletim sisteminin tüm güncellemeleri sunulmuş olacak. Güncellemenin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise herhangi bir bilgi yok. Dağıtımlar başladı ancak tüm telefonlara güncelleme gelmesi zaman alacaktır.