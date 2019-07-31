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Samsung Galaxy M20s Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Samsung'un M serisi telefonlarının yükseltilmiş sürümleri bu yılın ikinci yarısında piyasayı süsleyebilir...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy M20 İncelemesi

Samsung‘un yılın ikinci yarısında Galaxy M10, Galaxy M20, Galaxy M30 ve Galaxy M40‘ın yeni sürümlerini çıkarması bekleniyor. Son zamanlarda ortaya çıkan birçok söylenti Galaxy M30s akıllı telefon ile ilgili önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı. Gelecek ayın başlarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Bugün ise bir teknoloji blogu, Galaxy M20s olarak piyasaya sürülecek Galaxy M20 modelinin geliştirilmiş sürümünü hakkında bazı önemli bilgileri paylaştı. Akıllı telefonun 5.830mAh kapasiteye sahip olacağını koydu.

Galaxy M20 akıllı telefonun en önemli özelliklerinden biri 5.000 mAh batarya ile donatılmış olmasıydı. Yeni bilgiler, yapım aşamasında olan telefonun geliştirilmiş sürümünün daha da büyük bir batarya ile geldiğini ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy M20 İncelemesi

Yaklaşan Galaxy M20s modelinin model numarasının SM-M207 olduğu tahmin edilmektedir. Batarya hariç, teknik özellikleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Yayın, batarya model numarası EB-BM207ABY olduğunu ve kapasitesinin 5.830mAh olduğunu belirtti.

Bu durum, bataryanın nominal kapasitesi olabilir. Buna ek olarak asıl kapasitesinin  6.000mAh olduğu tahmin ediliyor. Galaxy M20s, teknik özelliklerinin çoğunu Galaxy M20 cep telefonundan ödünç alabilir, çünkü geliştirilmiş bir sürüm olarak geliyor. Galaxy M20s’in çıkış zamanı hakkında detay yok. Muhtemelen, yılın bu çeyreğinde resmi olarak piyasaya sürülebilir.

KaynakGalaxy Club
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