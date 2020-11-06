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Samsung Galaxy M21s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy M21s'i piyasaya sürdü. İşte telefona dair bilmeniz gereken detaylar...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy M21s

Samsung, Galaxy M21 akıllı telefonunu Mart ayında tanıtmıştı. Şimdi ise şirket, daha iyi kameralar ve birkaç yeni özelliğe sahip Samsung Galaxy M21s‘i de seriye ekledi. Gelin bu telefona yakından bir göz atalı..

Galaxy M21, 20 megapiksel selfie kameraya ve arkada üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği ediyordu. Kurulumda 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksel derinlik sensörü bulunuyordu fakat Galaxy M21s, 32 megapiksel selfie kameraya ve 64 megapiksel ana kameraya sahip.

M21s, M21’in geri kalan teknik özelliklerini koruyor. Yani telefonda bir Exynos 9611 işlemci, 6,4 inç FullHD Plus Süper AMOLED ekran, 15 W şarjlı 6.000 mAh batarya ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı bulunuyor.

Samsung Galaxy M21s

Akıllı telefon Android 10 işletim sistemi, 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip. Ayrıca 1 TB‘a kadar depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvası da bulunduruyor.

Bu özellikler size tanıdık gelebilir çünkü Galaxy M21s gerçekten yeni bir akıllı telefon değil. Bu Galaxy F41‘den ilham alan Galaxy M31‘in yeniden markalanmış bir modeli. Samsung Galaxy M21s, Siyah ve Mavi renk seçeneklerine sahip. Telefonun fiyatı ise 275 dolar olarak belirtildi.

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KaynakSamsung
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