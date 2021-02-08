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Samsung Galaxy M30 Android 11 Güncellemesi Alıyor!

Samsung'un Android 11 ve One UI 3.0 güncellemeleri yeni cihazlara gelmeye devam ediyor. Şimdi de Galaxy M30 için sunuluyor.

Yunus Emre Çakır

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Galaxy M30

Samsung, yeni Android 11 ve One UI 3.0 güncellemelerini üst, orta ve alt segment cihazları farketmeksizin göndermeye devam ediyor. En son M30s için gönderilen güncelleme şimdi de M30 için gönderilmiş durumda.

M307FXXU4CUAG yazılım sürümüyle gelen güncelleme içerisinde Ocak 2021 güvenlik yamasını da bulunduruyor. 2 GB boyutunda olan güncelleme aynı zamanda yeni Android 11 özelliklerini ve yeni One UI 3.0 arayüzünü kullanıcılara sunuyor.

Ayrıca One UI 3.0 ile cihaz modern bir arayüz görünümüne ve kullanıcı dostu bir deneyime kavuşuyor. Ancak Galaxy M30 sahip olduğu donanım özellikleri sebebiyle birçok One UI 3.0 özelliğini alamayacak.

Şuan için Hindistan pazarında sunulan güncelleme ilerleyen günlerde küresel olarak yayılacak. Sizde cihazınızın Ayarlar sekmesinden güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.

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