Samsung Galaxy M30 İnceleme si telefonun hakkında birçok detayı içeriyor. Hazırsanız başlayalım. Samsung, 2019 yılı içerisinde Galaxy S, Galaxy A ve Galaxy M serisi altında yenilenmiş modeller de dahil olmak üzere bir sürü akıllı telefonu tanıttı. Galaxy S serisi, Koreli teknoloji devinin amiral gemisi yelpazesini temsil ederken, Galaxy A ve Galaxy M serisi Samsung’un orta sınıf akıllı telefon modellerini temsil eden birbirine çok benzeyen iki seridir.

Güncellenen Galaxy A ve Galaxy M serisi arasındaki farkı anlamak, özellikler ve model isimlerindeki benzerlikleri dikkate alarak zor olabilir. Ancak ikincisi bugünlerde daha net bir şekilde orta sınıfa hitap ettiğini söylemek mümkündür.

Samsung Galaxy M30, 26 Şubat’ta tanıtıldı. Arkada üçlü kamera kurulumu yer alıyor. İki farklı bellek modeli mevcut. 4GB RAM + 64GB modeli 2.250 TL‘den başlarken, 6GB RAM + 128GB depolama modeli ülkemizde henüz yok. Mavi ve siyah olmak üzere iki gfarklı renk seçeneğine sahip.

Samsung Galaxy M30 Teknik Özellikleri

Gövde: 159×75.1×8.5mm, 174g, cam ön panel, arka ve yanlar plastik.

Ekran: 6.4inç Super AMOLED, 19.5:9 en/boy oranı, 1080x2340px çözünürlük, 403 ppi.

Yonga seti: Exynos 7904 (14nm) yonga seti: sekiz çekirdekli işlemci (2×1.8GHz Cortex-A73 + 6×1.6GHz Cortex-A53); Mali-G71 MP2 GPU.

Bellek: 4GB / 6GB RAM, 64GB / 128GB dahili depolama, özel microSD yuvası.

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI.

Arka kamera: Birincil: 13MP, İkincil: 5MP, ultra geniş, Derinlik sensörü: 5MP, 1080p’de 30fps video kaydı.

Selfie kamera: 16MP f / 2.0; 1080p’de 30fps video kaydı.

Batarya: 5.000 mAh; Samsung Adaptive Hızlı Şarj (QC2.0 uyumlu).

Bağlantı: Dual-SIM; LTE Cat.12 (600Mbps) indirme / Cat.6 yükleme (50Mbps), Wi-Fi b/g/n, GPS; Bluetooth 5.0, A2DP, LE, USB-C 2.0.

Ekstralar: Arkaya monte parmak izi okuyucusu.

Samsung Galaxy M30 Yapı ve Tasarım

Galaxy M30’un yapısı A serisindeki Galaxy A30‘a oldukça benziyor. Dört köşesinde de pürüzsüz yuvarlak bir yüzeye ve tamamen plastikten yapılmış bir arka panele sahip. Telefona asıl güzelliğini arka panelin çift tonlu gradyan tasarımı veriyor. Telefonun arkasındaki mavi, telefonun uzunluğu boyunca yavaş yavaş açık maviden koyu maviye kadar yansıma yapıyor.

Herhangi bir kılıf veya kapak olmadan bile telefon elinize tam oturur. Dahası arka paneli leke ve parmak izi lekelerini tam göstermiyor. Galaxy M30’un üst kısmı yalnızca ikincil mikrofonu barındırırken, sol tarafı SIM ve microSD kart yuvasına ev sahipliği yapıyor.

Alt kısımda 3.5mm ses girişi, şarj ve veri aktarımı için bir USB Tip-C portu ve bir tek ızgara hoparlör bulunuyor. Telefonun sağ tarafında ise güç ve ses düğmeleri yer alıyor. Samsung’un tescilli sanal asistanı Bixby’nin hayranı olmayanlar, Galaxy M30’un gövdesinde özel bir Bixby tuşu bulunmadığına dikkat etmekten mutluluk duyacaklar.

Arka panel, dikey olarak hizalanan üçlü kamera kurulumuna, tek bir LED flaşa ve bence kolay ulaşılması için çok yükseğe yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapıyor. Özet olarak, Galaxy M30 fiyatı için oldukça iyi inşa edilmiş ve tasarlanmıştır.

Samsung Galaxy M30 Ekran ve Ses Kalitesi

Galaxy A30 gibi, Galaxy M30 da 19.5:9 en boy oranına ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğü bulunan 6.4 inç Super AMOLED ekrana sahip. Samsung’un Infinity-U ekranıyla donatılmıştır. Bu sayede %90’ın üzerinde bir ekran/gövde oranı elde edeceğiniz anlamına geliyor.

Ekran Testi 100% parlaklık Siyah, cd/m2 Beyaz, cd/m2 Kontrast Oranı Samsung Galaxy M30 0 437 ∞ Samsung Galaxy M30 (Max Auto) 0 641 ∞ Samsung Galaxy A30 0 433 ∞ Samsung Galaxy A30 (Max Auto) 0 548 ∞ Samsung Galaxy M20 0.3 400 1333 Xiaomi Redmi Note 7 0.358 479 1338

U ekranın üzerinde yer alan küçük çentiğe tekli selfie kamerası yerleştirilmiştir. Ekrandaki piksel sayısı inç başına yaklaşık 400 pikseldir ve bugünün standartlarına göre kesinlikle üst düzey diyebiliriz.

Galaxy M30’un ekranındaki renkler doğru ve zengin görünüyor. Ek olarak, yazılımı sayesinde renkleri daha soğuk veya daha sıcak bir ayarlanmanız mümkündür. Kısacası ekran gece kullanımında göz yormuyor, gündüz ise yeteri kadar parlak.

Minimum parlaklık 3 LUX ve maksimum parlaklık 560 LUX’dir. Buna karşılık, Galaxy A30 ve Galaxy M20 sırasıyla 616 LUX ve 537 LUX ekran parlaklığına sahip. Galaxy M30’un ekranındaki içerik doğrudan güneş ışığı altında görülemiyor. Özetle, Galaxy M30’un ekranı pazardaki fiyatı göz önüne alındığında orta düzey kaldı.

Galaxy M30’un alt kısmında tek hoparlör var ve çıkan ses, orta derecede yüksek. İçindeki donanım, zil sesleri ve alarm sesleri için yeterince iyi ancak kaliteli müzik için uygun değil. Maksimum ses seviyesinde, yüksek frekanslarda yırtılma ve bozulma belirtileri görebilirsiniz. Hareket halindeyken müzik tutkunuysanız, telefonunuzla birlikte taşınabilir bir Bluetooth hoparlörü almaya değer.

Samsung Galaxy M30 Performans

Şimdiye kadar tahmin edebileceğiniz gibi Galaxy M30, Exynos 7904 yongasetini Galaxy A30 ile paylaşıyor. 14mn işlem sürecine dayanan Exynos yonga seti, sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip. GPU olarak da Mali-G71 MP2 mevcut.

Bütün bu donanımlar seçtiğiniz sürüme bağlı olarak, 4GB veya 6GB RAM ile birleştirilir. İki SIM kartla birlikte özel bir yuvaya sahip olan bir microSD kart kullanılarak, karttaki depolama alanı maksimum 512 GB’a kadar genişletilebilir. Aşağıda performans sonuçlarınızı görebileceğiniz galeriye göz atabilirsiniz.

Galaxy M30 inceleme telefonundaki performans en iyi şekilde nitelendirilebilir. Telefon arama, mesajlaşma, göz atma, çevrimiçi video oynatma gibi temel görevleri yerine getiriyor. Çok büyük oyunları oynamanız tavsiye edilmez.

Bununla birlikte, performansı övgüye değer değildi. Her ne kadar küçük olsa da, Chrome içindeki uygulamalar ve sekmeler arasında geçiş yaparken animasyonda gözle görülür kasılmalar ve gecikmeler vardı.

İyi yanı ise telefonun genel sistem içi uygulamalar arasında hız bakımından hiç taviz vermiyor. Oldukça seri. Başka bir deyişle, Galaxy M30 oyun oynamayan ya da oyun kalitesini çok fazla önemsemeyenler tarafından satın alınabilir.

Samsung Galaxy M30 Kamera İncelemesi

Samsung Galaxy M30’un Galaxy A30’dan farklı olduğu asıl nokta kamera bölümü oluyor. Galaxy A30, çift kamera kurulumuna sahip olurken, Galaxy M30, üçlü kamera kurulumuna sahip. Arka panelde dikey olarak sırılanmış üç kamera bulunur.

İlk ve birincil kamera, faz algılama otofokusu ile donatılmış, f/1.9 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksel sensördür. İkinci kamera, 123 derecelik bir görüş alanı sunan f/2.2 bir açıklığa sahip 5 megapiksel ultra geniş açılı sensördür. Üçüncü kamera, f/2.2 bir açıklığa sahip 5 megapiksel derinlik sensörü. Ön panelde, f/2.0 bir açıklığa sahip 16 megapiksel selfie kamerası var.

Kamera kalitesi detaylarına inelim. Ana kamerasındaki fotoğrafların çoğu doğru miktarda renk ve netlikte olduğunu görebilirsiniz. Canlı Odaklama modunda çekilen fotoğraflar, yüze odaklandığında arka planı bulanık yapabiliyor.

İç mekanda çekilen fotoğraflar normalden daha grenli ve koyu görünüyor. İç mekanda çekilen videolarda da aynı durum var. Ancak kamera değiştiğinde netleme yapmak için hızlı geçiş söz konusu. Selfie kamerası ile çekilen fotolarda yüzlerin çoğu, yakınlaştırıldığında biraz bozuk görünüyor.

Kamera yazılımı herhangi bir özçekime “Güzellik” efekti eklemeye meyilli olsa da, seçenek tamamen kapatılabilir.

Şimdi asıl berbat olduğu noktaya geliyoruz, düşük ışıklı çekimler. Birincil kamera, düşük ışıkta çekim yaparken, çok fazla gürültü azaltma nedeniyle ayrıntıları gözardı ediyor. Ayrıca odaklama, deklanşöre dokunma ve çekilen çekim arasında küçük ama gözle görülür bir gecikme var.

Benzer şekilde, düşük ışıkta, AF’siz ultra geniş açılı kamera, düşük pozlama ve bol miktarda gürültüden nasibini alıyor. Ultra geniş açılı kamerayı düşük ışıkta kullanmaktan kaçınmak daha iyidir. Özetle, Galaxy M30’daki kamera konusunda zayıf. Gündüz fotoğrafları için her şey iyi ama düşük ışıkta çekimler için buna güvenmeyin.

Samsung Galaxy M30 Batarya Ömrü

Samsung Galaxy M30’un, oldukça büyük denilebilecek 5.000mAh’lık bataryası var. Standart batarya kıyaslama testinde Galaxy M30 inceleme birimi 666 dakika (11 saat, 6 dakika) bekleme süresine erişti. Buna karşılık, Galaxy A30 aynı testte 512 dakika dayandı.

Günlük kullanım senaryolarında, Galaxy M30 bir buçuk günden fazla idare ediyor. İkinci günün sonunda yaklaşık %20 oranında şarj kaldı. Bu test senaryoları sırasında, Wi-Fi ve Bluetooth’u açık bırakıldı ve ekran parlaklığını %60’ın üzerine ayarlandı.

Bir YouTube videosunu Full HD çözünürlükte yaklaşık kırk dakika boyunca oynatıldıığında, batarya %3 azaldı. Yaklaşık otuz dakika boyunca PUBG Mobile oynandığında, %4 azaldı. Genel olarak, telefonun tek bir şarjla bir buçuk gün rahatlıkla idare ettiğini söyleyebiliriz.

Tam anlamıyla doluluk oranına ulaşması için yaklaşık olarak 2 saatlik süre gerekiyor. Özetle bataryası günlük kullanım için olağanüstü.

Genel Değerlendirme

Samsung Galaxy M30 telefonu, 2250TL’de gelen orta seviye bir telefon için oldukça sıradan donanımlara sahip. Exynos 7904 ile çalışan Galaxy M30’un performansı fena değil ama etkileyici de değil.

Alt özelliklere sahip orta sınıf bir akıllı telefon kullandığınız hissi, oyun oynarken ya da yoğun bir şekilde gezinirken farketmez. Yazılım, Galaxy M30 ile aynı anda piyasaya sürülen bir telefon olan Galaxy A30’da bulunanlar kadar güncel değildir.

Bununla birlikte, mesajlaşma, arama ve bazı fotoğraflar içeren hafif ve orta kullanım için bir akıllı telefon satın alıyorsanız, Galaxy M30 modelini düşünebilirsiniz. Buna ek olarak, Galaxy M30 güzel bir yapıya ve her yere temiz bir görünüme sahiptir.