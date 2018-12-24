Samsung, akıllı telefonların arasında tamamen yeni olan Galaxy M serisini kısa süre sonra tanıtacak. Son zamanlarda ortaya çıkan söylentiler, Galaxy M telefonlarının gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik olacağını ileri sürmüştü. Buna ek olarak kısa zaman öncesinde temel özellikleri sızdırılan Galaxy M10 ve Galaxy M20v modelleri, yine bu pazarlara uygun olacağı ifade edilmişti.

Ancak Galaxy M30 cep telefonunda, M10 ve M20 modellerinden daha iyi özelliklerin yer alacağı son yayınlanan raporlarda netlik kazandı. Bugün ise Galaxy M30 akıllı telefonun temel özelliklerinin yer aldığı Geekbench listesi yayınlandı.

Samsung SM-M305F model numarası yaklaşan Galaxy M30 akıllı telefona ait. Geekbench listesine göre Exynos 7885 yonga seti ve 4GB RAM kullanılacağı ortaya çıktı. Ayrıca Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile gelecek. Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli kıyaslama testlerinde SM-M305F model numaralı Galaxy M30 sırasıyla 1327 ve 4197 puan aldı.

Galaxy M30 modeli hakkında devam edeb söylentiler, 64GB ve 128GB depolama sürümlerinde piyasaya çıkabileceğini ortaya koydu. Dolayısıyla, M30’un 4GB RAM varyantının 64 GB dahili depolama alanıyla donatılması olasılığı vardır. Telefonun 128 GB modelinin daha yüksek modeli, 6GB RAM ve 128GB depolama içerebilir.