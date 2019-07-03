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Samsung Galaxy M30s Çıkış Tarihi Netlik Kazanıyor!

Samsung, Galaxy M30 ve Galaxy M40 akıllı telefonlarının arasına yeni Galaxy M30s modelini ekleyebilir...

By Muhammed Arslan

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Galaxy M30

Samsung Galaxy M30s, Ağustos ayında piyasaya sürülebilecek olan Güney Kore devinin yaklaşmakta olan bir akıllı telefonu. Cihaz, bu yılın başlarında tanıtılan yeni M serisine dahil edilecek. Seride, Galaxy M10, Galaxy M20, Galaxy M30 ve Galaxy M40 gibi ülkemizde oldukça kullanıcısı olan telefonlar bulunuyor.

Bir rapora göre Samsung, Galaxy M30s olarak adlandırılan Galaxy M30 akıllı telefonunun yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor. Son bilgilere göre, yakında çıkacak Galaxy M30s modelinin ön üretimi başladı ve önümüzdeki ay muhtemelen tanıtılacak.

Söylentilere göre, yakında çıkacak olan Galaxy M30 SM-M307F model numarasıyla gelecek. Telefonun Galaxy M30 ve M40 akıllı telefonlar arasında bir konuma sahip olması bekleniyor. Ayrıca, Galaxy M30 ile gördüğümüz benzer bir tasarımın olması oldukça muhtemel.

SM-M307F model numarasına sahip yeni bir Geekbench listesi, telefonun Exynos 9610 yonga seti ve 4GB RAM ile güçlendirileceğini gösterdi. Liste aynı zamanda cihazın kutudan Android 9 Pie tabanlı OneUI ile çıkacağını doğruladı.

Galaxy M30s modelinin 64GB ve 128GB depolama seçeneklerinin yanı sıra Mavi, Siyah ve Beyaz renk seçeneklerinde sunulması bekleniyor. Akıllı telefonun akıbeti konusunda şimdilik sadece söylentiler olmasına karşın, Samsung, Asya pazarında orta sınıf akıllı telefonlarla hükmediyor. Yeni telefonun da çekici özelliklerinin olması oldukça muhtemel.

Kaynak91Mobiles
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