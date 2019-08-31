Samsung Galaxy M30s Görselleri Paylaşıldı

A serisi akıllı telefon modelleri üzerine epey bir yatırım yapan Samsung, yeni akıllı telefon modelleri için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bir yandan A71 modelinin hazırlıkları devam ederken bir yandan ise Galaxy M30s modeli ortaya çıktı.

A modellerini “S” takısıyla güncelleyen markanın bu modellerinden birisi de Galaxy M30s akıllı telefonları olacak. Daha önce özellikleri ve tanıtım tarihi konusunda bazı bilgilerin paylaşıldığı akıllı telefonun görselleri de ortaya çıktı. Galaxy M30s akıllı telefonların görselleri, beklenen tasarımın ortaya çıkmasını sağladı.

Galaxy M30s Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefon modelinde üçlü arka kamera kurulumunun geleceği görülüyor. Telefonun kameralarının yine köşeye konumlandırılmış olması da dikkat çekiyor. Fakat bu modelde kamera alanı biraz daha geniş. Öyle ki bu kez kamera alanının flaş ışığı için de ayrı bir yer ayırdığı görülüyor. Bir kamera sırası var ve hemen yanında da bir flaş ışığı sırası var.

Kamera alanının bu kadar genişletilmesiyle beraber Samsung’un biraz daha dikkat çekici bir model sunması bekleniyor. Bunun dışında arka kapak kısmında parmak izi sensörü kullanımının da devam ettiğini görmek mümkün olacak. Parmak izi sensörlerinin ekrana taşınması bekleniyordu ancak muhtemelen orta segment bir model olması nedeniyle parmak izi sensöleri arka kısma konumlandırıldı.

Galaxy M30s Özellikleri Neler Olacak?

Yeni akıllı telefon modelinde yer alan özelliklerde dikkat çekici olacak. Öyle ki bu modelin içerisinde Exynos 9610 modeli işlemciler bulunacak. İddialı işlemcilerin yanında 48 MP değerinde ana kameranın kullanılacak olması da büyük bir artı olacak.

Telefonun içerisinde yer alacak olan batarya kapasitesinin de 6000 mAh değerinde olacağını ekleyelim. Muhtemelen bu batarya kapasitesi telefon için sınıfının en iyi olmasını sağlayacak bir değer olacak.

Fakat yeni seri akıllı telefonların ekran kısmında nasıl bir teknoloji sunacağı net değil. Bunlar için de kısa süre içerisinde yapılması beklenen tanıtımı takip etmemiz gerekecek. Tanıtım sonrasında telefonların tüm özelliklerini aktaracağız. Özellikle tasarımı merakla bekliyoruz.