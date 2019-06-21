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Samsung Galaxy M30s Özellikleri Görüntülendi

Samsung Galaxy M30s akıllı telefonlarının teknik özellikleri ve yeni akıllı telefon modellerinin işlemcileri ortaya çıktı. İşte performans testi sonrasında ortaya çıkan Samsung Galaxy M30s modeli.

By İbrahim Kızılırmak

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Samsung Galaxy M30s

Huawei’nin başına gelen olaylardan sonra, pazarın en iddialı markası olarak yerini kanıtlayan Samsung, şu sıralarda yeni modellerle serilerini genişletemeye odaklanmış gibi gözüküyor. Öyle ki markanın yeni akıllı telefonları bir bir ortaya çıkıyor. Son olarak Samsung Galaxy M30s modelinin geleceği ortaya çıktı.

Performans testlerinde ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy M30s akıllı telefonları da yine serinin iddialı modellerinden biri olacak. Telefonların özellikler işlemci kısmında orta segment için en iyi modellerden biri olması beklentisi var. Hemen performans testinde ortaya çıkan değerlere bakalım.

Samsung Galaxy M30s Özellikleri Neler?

Performans testi sonuçlarına göre yeni akıllı telefonların içerisinde 10 nm üretim sürecinin bir ürünü olan Exynos 9610 işlemcileri yer alacak. Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde bile bulunabilecek işlemcilerden biri olarak öne çıkan serinin, 2.3 GHz değerinde saat hızının bulunduğunu görmekteyiz. Grafik birimi kısmında ise Mali G72 MP3 serisinin kullanıma girdiğini görmek mümkün olacak.

İddialı bir işlemci modeliyle beraber gelecek olan Samsung Galaxy M30s akıllı telefonlarının RAM bellek kısmında da 4 GB RAM bellek miktarı kullanılacak. Yine bu RAM bellek miktarının da değişmesi ve farklı versiyonlara göre farklı oranlarda gelmesi de muhtemel gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy M30s

Yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı ve tam olarak tasarımlarının nasıl olacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Beklenti, Samsung Galaxy M30 modelinde kullanılan tasarım yapısının devam ettirildiğini görmek mümkün olacak.

Android Pie işletim sistemini kullandığını göreceğimiz telefonların fiyatı ve tanıtım tarihi konusunda bilgiler ortaya çıktıkça, sitemizde bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Bakalım Samsung Galaxy M30s akıllı telefonları beklendiği kadar ilgi gören bir model olabilecek mi?

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