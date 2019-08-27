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Samsung Galaxy M30s Özellikleri ve Çıkış Tarihi Açıklandı!

Şimdiye kadar M serisi akıllı telefonlarında kullanmadığı yeni bir Exynos işlemci ile gelmesi beklenen Galaxy M30s modeli üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy M30 İnceleme

Geçtiğimiz birkaç aydan bu yana söylentiler, Samsung‘un bu yılın başlarında açıklanan Galaxy M30 orta sınıf telefonunun geliştirilmiş bir sürümü üzerinde çalıştığını düşünüyor. Hatta bu cihazın yakında Galaxy M30s ismi altında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Güney Koreli şirket, önümüzdeki ayın başlarında bu cihazı piyasaya sürecek. Samsung Galaxy M30s telefonu 48 megapiksel sensörün bulunduğu üçlü kamera kurulumuyla birlikte gelecek.

Raporda, 48 megapiksel lensin Galaxy M30’un üçlü kamera kurulumunun ana sensörü olduğunu belirtti. Ayrıca Galaxy M30s’in Samsung’un şimdiye kadar M serisi akıllı telefonlarında kullanmadığı yeni bir Exynos işlemci tarafından destekleneceğini de ortaya koydu.

Samsung Galaxy M30 İnceleme

Batarya boyutundan tam olarak bahsetmeden, Galaxy M30s modelinin endüstri lideri batarya kapasitesiyle geleceğini ve aynı zamanda hızlı şarj için destek alacağını iddia etti. Şimdiye kadar, geçmiş raporlar Galaxy M30s’in Exynos 9610 yonga seti tarafından destekleneceğini açıkladı.

Ayrıca 6.000mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılabilir. Cihazda Infinity-V çentik olabilir. Galaxy M30s modelinin diğer kamera sensörleri hakkında bilgi yok. Ayrıca, Samsung Bright ISOCELL GM1 48 megapiksel veya GM2 olarak geliştirilmiş versiyonunun cihazda mevcut olup olmadığı bilinmiyor.

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