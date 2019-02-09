Kısa bir süre önce Samsung, Hindistan’da düzenlediği bir etkinlikte Galaxy M10 ve Galaxy M20 akıllı telefonlarını tanıttı. Ancak yakın zamanda yeni M serisine üye bir cihaz ortaya çıktı. Diğer cihazlardan daha üstün olduğu düşünülen cihaz hakkında sadece bir kaç sızıntı haber yer alıyordu.

Ancak bu gün akıllı telefonun ilk defa teknik çizimleri yayınladı. Şematik bir grafik üzerinde yeni Galaxy M30 modelinin boyutları yer aldı.

Diğer iki Galaxy M telefonunda olduğu gibi, M30 modelinde de mavi ve siyah renkli grandyan bir tasarım söz konusu. Ayrıca M20 modelinde olduğu gibi arkada parmak izi okuyucusu var. Fakat asıl belirgin fark fazladan bir kamerasının olması.

Üçlü kamera kurulumunda 13 megapiksellik ana kameranın yanı sıra 5 megapiksellik geniş açılı ve telefoto sensörlerinin olduğu ifade ediliyor.

Yayınlanan tasarıda boyut olarak yeni Galaxy M30 modeli, M20 modelinden biraz daha uzun ve daha geniştir. Telefon 159mm uzunluğunda ve 75.1mm genişliğindedir. Aynı zamanda altında bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

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Tasarımda dikkat çekici bir diğer özellik ise kulaklık girişi bulunmuyor. Yayınlanan söylentilere göre ekranı FullHD+ çözünürlüğünde olacak. Aynı zamanda Exynos 7904 desteği bulunan 6.38 inç Infinity-V AMOLED ekranı yer yer alacak. Bellek açısından ise yayınlanan raporda 128 GB’a kadar dahili depolama ve 6GB RAM olduğu iddia ediliyor.