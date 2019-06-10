Samsung Galaxy M40 Özellikleri Netleşiyor!

Samsung yarın, en yeni orta seviye akıllı telefonunu tanıtacak – Samsung Galaxy M40. Ortaya çıkan en yeni tanıtım görselleri sayesinde Samsung Galaxy M40’ın özelliklerini gün yüzüne çıkarmaya başladı.

Tanıtımının öncesinde Galaxy M40 akıllı telefonu, Android Enterprise cihaz listesinde de görüldü. Cihaz, delikli ekranla birlikte gelecek. Arkasında üçlü kamera kurulumu dikey olarak cam gövdeye yerleştirilmiştir.

Samsung’un yayınlandığı tanıtım vdeosunda cihazın Snapdragon 675 yonga seti ile desteklendiği netleşti. Dahası, M40’ın 6GB RAM‘e sahip olduğu söyleniyor. Videoya göre, telefon Android Pie tabanlı One UI ile kutudan çıkacak.

Android Enterprise sayfasında yer alan bilgiler ise cihazın bazı temel özelliklerini açıkladı. Galaxy M40, Infinity O ekrana sahip 6.3 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. Kısmen Galaxy S10 serisi akıllı telefonlara benzeyecek.

Galaxy M40 tanıtım görselleri ve Android Enterprise sayfası arkaya monte edilmiş parmak izi sensörünü de onaylıyor. Samsung da Galaxy M40 akıllı telefonunun 32MP arka üçlü kamera özelliğine sahip olacağını doğruladı.

Cihaz yarın piyasaya sürülecek. Bakalım ne gibi özellikler bizi bekliyor. Şimdilik sadece bekleyeceğiz.