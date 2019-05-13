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Samsung Galaxy M40 Özellikleri ve Fiyatı Netlik Kazanıyor!

Samsung Galaxy M40'ın 128GB dahili depolama, 5000mAh batarya, Android 9 Pie ile gelmesi ve serideki en güçlü akıllı telefon olarak ayarlandığı söyleniyor...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy M30

Samsung, bu yıl Galaxy M10, Galaxy M20 ve Galaxy M30 dahil M serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Benzer şekilde Samsung, seriye devam ederek yakın zamanda Galaxy M40‘ı piyasaya sürmesi bekleniyor. Bugün yayınlanan yeni bir raporda da telefonun fiyatı da yer alıyor.

Samsung Galaxy M40‘ın Exynos işlemcisi yerine Qualcomm Snapdragon işlemcisi tarafından desteklenmesi bekleniyor. Şayet bu durum gerçekleşirse, bir M serisi akıllı telefonun Snapdragon işlemcisi tarafından desteklendiğini ilk kez göreceğiz.

Akıllı telefonun diğer M serisinden farklı olarak daha glişmiş üçlü kamera kurulumunun olması bekleniyor. Hatta ortaya çıkan özellikleri arasında 128GB dahili depolama, 5000mAh batarya, Android 9 Pie ile gelmesi ve serideki en güçlü akıllı telefon olarak ayarlandığı söyleniyor.

Çentikli Ekran mı ? Delikli Ekran mı? Hangisi Daha İyi?

Samsung’un ayrıca yaklaşan M40 akıllı telefonunda Galaxy S10 serisinde görülen benzer amiral gemisi özelliklere sahip olması da bekleniyor. Çünkü yakında tanıtılması beklenen cihazın ön panelinde delik olması bekleniyor.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy M40 Geekbench’te Görüntülendi!

Bu ayın başlarında ortaya çıkan Geekbench listesinde Snapdragon 675 yonga seti ve 6GB RAM ile geleceği gün yüzüne çıktı. Galaxy M40’ın önümüzdeki ay başında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Raporlara göre 355 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

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